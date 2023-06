https://sputniknews.lat/20230621/-por-que-la-oea-tiene-en-la-mira-a-venezuela-cuba-y-nicaragua--1140812612.html

¿Por qué la OEA tiene en la mira a Venezuela, Cuba y Nicaragua?

La asamblea 53 del organismo internacional, realizada en Washington, define instancias clave en cuanto a la integración y participación regional.

El posible regreso de Venezuela a la Organización de los Estados Americanos (OEA) centra las conversaciones de la reunión del organismo en Washington, luego de la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que el país caribeño reintegre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos."El contexto es favorable no solo para que regrese Venezuela a la OEA, sino para reformar todo el organismo internacional", dijo a Telescopio el analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en Estudios Internacionales."Los cambios en los gobiernos de la región propician nuevas relaciones", acotó.Venezuela salió de la OEA en 2019, cuando el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, no reconoció al Gobierno de Nicolás Maduro en favor del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.En esa oportunidad, Almagro llegó a apoyar una intervención militar en el país sudamericano."Hay una crítica bastante fuerte con respecto a cómo se ha comportado el organismo desde el año 2015. En particular hacia su secretario general Almagro, sobre todo después de lo que hizo con Caracas, al respaldar a Guaidó".La asamblea 53 de la OEA comenzó este miércoles 21 de junio y se extiende hasta el viernes 23. La cita ocurre en momentos en que varios gobiernos progresistas (Brasil, México, Colombia, Chile, por ejemplo) impulsan el fortalecimiento de la integración regional.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

