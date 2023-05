https://sputniknews.lat/20230510/almagro-representa-una-postura-proestadounidense-es-hora-de-desaparecer-la-oea-como-quiere-amlo-1139295767.html

"Almagro representa una postura proestadounidense": ¿es hora de desaparecer la OEA como quiere AMLO?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó la desaparición de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras acusar que no aporta nada... 10.05.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con lo dicho por el jefe del Ejecutivo mexicano este 10 de mayo en su conferencia de prensa matutina, la OEA "no aporta nada a la sociedad" por lo que, dijo, debe desaparecer. El comentario del mandatario mexicano llegó luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, recomendara al Gobierno mexicano retirar la sección 'Quién es quién en las mentiras' de la famosa "mañanera", como se conoce popularmente a la conferencia matutina que emite el ejecutivo federal de lunes a viernes. "Qué injerencismo, ¿no?, el de esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados. Les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada", sentenció el presidente, quien en ocasiones pasadas ha criticado fuertemente a la organización, radicada en Washington. Al respecto, López Alvarado señaló en entrevista con Sputnik que el problema no es la existencia de la OEA, sino quiénes representan a esta organización y que obedecen a los intereses de Estados Unidos. Más que apostar a la desaparición de la OEA, el experto apuntó que se debe hacer una depuración de la misma, empezando por el secretario general, Almagro, y la serie de personas que, dijo, "tiene cooptada a la institución". "Para poderla transformar hablamos de la cuotas de recuperación, hablamos de la reincorporación de Cuba; ciertamente Cuba no va a regresar hasta que se quite a todas esas personas que la tienen limitada, que la tienen cooptada, que tienen sus recursos orientados igual que sus políticas", aseveró.López Alvarado aseveró que es muy poco posible que la OEA pueda ser sustituida por otros grupos, por ejemplo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inacio Lula da Silva, respectivamente son los dos líderes regionales que podrían presionar para que la OEA sea depurada y opere a favor de los intereses regionales latinoamericanos, apuntó el experto. Lo dicho por el presidente este 9 de mayo se suma a otras críticas anteriormente hechas a la OEA, pues López Obrador se ha posicionado a favor de proyectos para cambiar la manera en que se desempeña.Anteriormente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard hizo una propuesta para reformar el organismo durante su participación en la Cumbre de las Américas, celebrada en junio del año pasado, ya que lo consideró agotado, al igual que su forma de actuar.

