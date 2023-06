https://sputniknews.lat/20230621/amlo-critica-al-fmi-se-le-otorgaron-creditos-a-argentina-mas-alla-de-su-capacidad-de-pago-1140777147.html

AMLO critica al FMI: "Se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago"

AMLO critica al FMI: "Se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago"

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmará una carta para pedir a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que interceda ante el Fondo Monetario... 21.06.2023, Sputnik Mundo

"Me mandaron una carta que se quiere enviar al presidente Biden de algunos presidentes de América para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica, financiera, y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad", declaró el mandatario en su conferencia de prensa del 20 de junio. Agregó que, por consigna de algunos políticos estadounidenses, el FMI otorgó créditos al país sudamericano para impulsar la reelección de Mauricio Macri (2015-2019). "¿Cómo no va a saber un banco si un cliente tiene o no tiene solvencia? Y voy a firmar la carta, la voy a firmar, ya después informamos, pero yo sí la firmaré porque se tiene que ayudar a Argentina", añadió.El gobernante mexicano aprovechó para mostrar su respaldo a su homólogo Alberto Fernández y aseguró que Macri es responsable de la crisis que atraviesa Argentina debido a la deuda con el FMI. "[El presidente Alberto Fernández] recibió a Argentina, la hacienda pública de Argentina, con un endeudamiento exagerado", dijo. En mayo pasado, el presidente argentino Alberto Fernández señaló que el préstamo que el Fondo Monetario Internacional hizo al Gobierno de Macri debe ser investigado. En su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que el más reciente informe de la Auditoría General de la Nación argentina (AGN) es la prueba de que el acuerdo entre Macri y la entidad financiera ha sido violatorio de la ley del país latinoamericano. La AGN de Argentina aprobó por mayoría un informe sobre las irregularidades en el préstamo que el FMI que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, que desbordó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país.La AGN señaló que el endeudamiento con el FMI impactó "de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos".El 14 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de Argentina dio a conocer que la inflación interanual alcanzó 114,2%, la más alta desde 1991. Con la inflación de 114,2% en los últimos 12 meses, el Gobierno de Alberto Fernández supera el peor registro que tuvo la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), cuando el aumento de bienes y servicios llegó en mayo de 2019 a 57,3% interanual.

