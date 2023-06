https://sputniknews.lat/20230621/el-hijo-de-biden-comparecera-ante-un-tribunal-el-26-de-julio-por-evasion-de-impuestos-1140818048.html

El hijo de Biden comparecerá ante un tribunal el 26 de julio por evasión de impuestos

El hijo de Biden comparecerá ante un tribunal el 26 de julio por evasión de impuestos

Hunter Biden, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, comparecerá ante las autoridades judiciales el próximo 26 de julio, como parte de un acuerdo al... 21.06.2023, Sputnik Mundo

La jueza federal de distrito, Maryellen Noreika, ordenó que Hunter comparezca en Wilmington, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos federales de incumplimiento deliberado del pago del impuesto federal sobre la renta y posesión de armas de fuego.El Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una indagatoria contra el hijo de Joe Biden desde hace cinco años. Pese a las acusaciones y a la admisión de culpabilidad del propio Hunter, el mandatario dijo sentirse "muy orgulloso". De acuerdo con varios medios estadounidenses, el 26 de julio Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos por no pagar impuestos en 2017 y 2018 a cambio de una sentencia de libertad condicional. De ese modo, no iría a la cárcel. No obstante, la decisión final de la sentencia recae completamente en la jueza Noreika. El 20 de junio, Hunter Biden llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para admitir su responsabilidad en tres delitos federales. Sin embargo, uno de ellos, el de posesión de armas por haber comprado una pistola en 2018 —cuando era adicto a las drogas— no le será imputado si se mantiene alejado de las adicciones y no vuelve a comprar armas.Al margen de este caso, legisladores republicanos del Congreso llevan a cabo una investigación sobre los presuntos negocios irregulares del hijo de Biden, incluyendo las acusaciones de que recibió pagos de entidades extranjeras y otros asuntos de sus finanzas.El 6 de junio, la congresista Marjorie Taylor Greene afirmó que el holding energético ucraniano Burisma pagó a Joe Biden y a su hijo Hunter alrededor de 10 millones de dólares para ayudar a poner fin a una investigación en contra de la compañía.

