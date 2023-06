Biden se dice "orgulloso" de su hijo que se declaró culpable de portar armas y evadir impuestos

https://sputniknews.lat/20230621/biden-se-dice-orgulloso-de-su-hijo-que-se-declaro-culpable-de-portar-armas-y-evadir-impuestos-1140773340.html

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sentirse orgulloso de su hijo Hunter Biden, quien llegó a un acuerdo con las autoridades para declararse... 21.06.2023, Sputnik Mundo

"Me siento muy orgulloso de mi hijo", afirmó el mandatario al ser interrogado por periodistas sobre los cargos penales que enfrenta su hijo, mientras participaba en un evento sobre inteligencia artificial en San Francisco, California.Este 20 de junio, Hunter Biden llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para admitir su responsabilidad en tres delitos federales, dos de ellos por incumplimiento deliberado del pago del impuesto federal sobre la renta y uno más por posesión de armas de fuego.El hijo del presidente decidió declararse culpable por no pagar ese impuesto en los ejercicios 2017 y 2018 y por la tenencia irregular de un arma por la compra de una pistola en 2018 cuando era adicto a las drogas. La Fiscalía ha dicho que ese tercer delito no le será imputado si Hunter se mantiene alejado de las adicciones y no vuelve a comprar armas. Además, legisladores republicanos del Congreso están llevando a cabo una investigación sobre los presuntos negocios irregulares del hijo de Biden, incluyendo las acusaciones de que recibió pagos de entidades extranjeras y otros asuntos de sus finanzas.En el evento en San Francisco, el presidente Biden se negó a responder más preguntas sobre las acusaciones y cargos contra el mayor de sus hijos.El 6 de junio, la congresista Marjorie Taylor Greene manifestó que el holding energético ucraniano Burisma pagó a Joe Biden y a su hijo Hunter alrededor de 10 millones de dólares para ayudar a poner fin a una investigación en contra de la compañía.En mayo, una investigación del Congreso reveló que la familia Biden y sus socios comerciales crearon más de 20 empresas y recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros mientras Biden fungía como vicepresidente, y que algunos de estos pagos podrían indicar intentos de "tráfico de influencias" por parte de la familia.

