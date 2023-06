https://sputniknews.lat/20230621/la-inseguridad-en-ecuador-se-incubo-con-lenin-moreno-y-lasso-1140784762.html

La inseguridad en Ecuador "se incubó con Lenín Moreno y Lasso"

La inseguridad en Ecuador "se incubó con Lenín Moreno y Lasso"

A dos meses de las elecciones generales en el país sudamericano, la inseguridad continúa siendo el principal problema que los ecuatorianos enfrentan a diario... 21.06.2023

Desde hace varios años los asuntos de seguridad se han convertido en un problema para Ecuador. La gravedad de la situación se ha evidenciado con el recrudecimiento de la violencia durante la Administración de Guillermo Lasso.La seguridad del país "está de mal en peor", reconoce en conversación con Sputnik la periodista Ana Minga, especialista en perfilación criminal e integrante del Observatorio de Seguridad del Ecuador.De acuerdo con la analista, el país es un "caldo de cultivo" donde "hay caos, y en el caos reina la ilegalidad, paralelamente".Tierras del narcoEl consejero de Seguridad Nacional del Gobierno, Paco Moncayo, renunció el 19 de junio. La salida se produjo tras dos meses en el cargo, ante la escalada de violencia que mantiene enfrentadas a las comunidades con bandas criminales en casi la totalidad del país.Para Minga, la renuncia de Moncayo, "una persona a quien le tuve fe en su entrada al Gobierno de que tendría alguna estrategia para combatir la delincuencia y el crimen organizado", es una muestra del "escenario complicado" que atraviesa la Administración de Lasso en el combate a la inseguridad.La especialista afirmó que existe una estrategia de "territorialización" de las bandas criminales entre las comunidades, que a su vez responden a las macroestructuras del crimen organizado vinculado principalmente al narcotráfico y al lavado de activos.De acuerdo con Minga, gran parte del territorio de Guayaquil está tomado por las bandas criminales. La situación parece reproducirse también en la capital del país. "Quito ya está en ese camino. Recién se dio un enfrentamiento en uno de los barrios que es muy conocido", dice. El comentario de la especialista refiere a los hechos violentos registrados en Comité del Pueblo, vecindario quiteño. El 18 de junio hubo desmanes y tiroteos, aparentemente entre pobladores organizados y delincuentes. Hubo casas incendiadas y una persona perdió la vida."Es preocupante el estado de seguridad que tenemos en este momento", insistió Minga.Para la periodista, la violencia asociada al crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador es un "fenómeno que ha ido creciendo y avanza", al cual "nadie le puso un alto, como ya pasó en México o Colombia".Este fenómeno se explica, de acuerdo con Minga, por la existencia de "un sistema judicial corrupto y corrompible, más teniendo un sistema económico en el que hay mucha necesidad, con la angustia de que quedan proyectos inconclusos que no se van a resolver en este momento, sino que vendrá otra persona a resolverlos", expresó en referencia a la inminencia de las elecciones presidenciales.¿Crimen organizado o delincuencia generalizada?Según la periodista, lo que sucede en Ecuador es "crimen organizado a nivel país". Antes era un lugar "de paso" que se convirtió en un país "cómodo" para el crecimiento del crimen organizado."Es un país muy lindo para que crezca el narcotráfico y el lavado de dinero, porque no hay seguridad", enfatizó la especialista, y refirió la situación problemática que se da en las zonas limítrofes con Colombia y Perú.En la frontera ecuatoriana-peruana "hay militares alrededor, pero no pueden hacer patrullajes porque les faltan lanchas. Entonces, alguien tiene que ocupar esos territorios", puntualizó.El crimen organizado está, "como su nombre lo dice, bien organizado. Tiene roles, es toda una empresa, cuya motivación es el dinero (...). No es una delincuencia que pasa por la necesidad, sino que son transnacionales que tienen que dedicarse unos al narcotráfico, otros al cultivo, otros a lavar dinero. Todos tienen sus roles y su función", subrayó."La primera solución es limpiar la corrupción, pero para eso tiene que haber voluntad política, hay muchos negocios de por medio. El juez X, el político X, tienen ya su negocio instalado, entonces no lo van a dejar. Una limpieza, hablaría de una limpieza a nivel político", concluyó Minga.

