Los científicos informan que la soledad y el aislamiento están relacionados con enfermedades graves

La soledad o el aislamiento social se relacionaron con un mayor riesgo de muerte prematura, manifestó un equipo de científicos. Agregaron que las personas que... 21.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-21T13:02+0000

ciencia

💗 salud

sociedad

soledad

aislamiento

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/14/1140766082_576:542:2750:1765_1920x0_80_0_0_29157498064bfeb4138e7600a4f9f07e.jpg

Se han realizado muchos estudios sobre las asociaciones entre el aislamiento, la soledad y el riesgo de morir prematuramente, pero algunos resultados han sido contradictorios, destacó un equipo de científicos de nueva investigación publicada en la revista Nature Human Behaviour. El nuevo estudio, sin embargo, es un metanálisis de 90 estudios que habían examinado los vínculos entre la soledad, el aislamiento social y la muerte prematura entre más de dos millones de adultos. El seguimiento de los participantes osciló entre seis meses y 25 años. Las personas que experimentaban aislamiento tenían un 32% más de riesgo de morir prematuramente por cualquier causa en comparación con las que no estaban socialmente aisladas. Los participantes que declararon sentirse solos tenían un 14% más de probabilidades de morir de manera prematura que los que no.El aislamiento social, tal como lo define la nueva investigación, se produce cuando una persona carece objetivamente de contacto con los demás y puede incluir un círculo limitado o vivir por su cuenta. La soledad, por su parte, se refiere a la angustia subjetiva que sienten las personas si existe una discrepancia entre la calidad de las relaciones sociales que realmente tienen y lo que desean, subraya el metaanálisis. El riesgo de la muerte prematuraLos autores del estudio también analizaron los vínculos entre la soledad, el aislamiento y la muerte entre personas con enfermedades cardiovasculares o cáncer de mama o colorrectal. Los participantes que estaban socialmente aislados y padecían enfermedades cardiovasculares tenían más probabilidades de morir prematuramente que los que no padecían la enfermedad. Y las personas aisladas con cáncer de mama tenían más riesgo de morir de la enfermedad que las que no estaban aisladas. Morir antes de tiempo por cualquier causa o por una enfermedad cardiovascular también podría estar relacionado con el estilo de vida de las personas, afirma Turhan Canli.Los expertos aseguran que hay varios factores que podrían contribuir a que el aislamiento social tenga un mayor efecto sobre el riesgo de muerte prematura que la soledad. Tener contactos sociales reducidos o ningún contacto con el mundo exterior también puede hacer que una persona sea menos propensa a recibir atención médica si no tiene a nadie que la controle, añadió Turhan Canli. Ampliación de las conexiones socialesLas personas que sufren aislamiento y soledad deben buscar activamente apoyo social, aseveró Fan Wang. También son necesarias estrategias de salud pública para abordar la soledad y el sentimiento del aislamiento, incluido el aumento de la concienciación de la sociedad, aseguró Wang.

