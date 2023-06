https://sputniknews.lat/20230621/zelenski-dice-estar-decepcionado-con-el-desarrollo-de-la-contraofensiva-de-las-ffaa-de-ucrania-1140798078.html

Zelenski dice estar decepcionado con el desarrollo de la contraofensiva de las FFAA de Ucrania

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló en una entrevista con los medios británicos que la contraofensiva ucraniana avanza "más lento de lo que nos... 21.06.2023, Sputnik Mundo

Añadió que Kiev no negociaría con Moscú ni aceptaría una "congelación" del conflicto. "No importa lo lejos que lleguemos en nuestra contraofensiva, no apostaremos por un conflicto congelado", señaló a la BBC.La contraofensiva ucraniana en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio, y las tropas ucranianas concentraron su golpe principal en la zona de Zaporozhie.El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que la contraofensiva ya había comenzado por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. El mandatario ruso subrayó que el régimen de Kiev no había logrado sus objetivos en ninguna de las zonas de combate, y que el Ejército ucraniano sufría pérdidas "catastróficas". Según el Ministerio de Defensa ruso, la parte ucraniana ya perdió unos 7.500 combatientes desde el inicio de la contraofensiva.Ucrania ha promocionado su "contraofensiva" desde fines de 2022. Primero se programó para la primavera del hemisferio norte, y luego se reubicó para el verano. Kiev argumentó que el aplazamiento se debió a la escasez de armas, mientras presionaba a sus financistas occidentales para que suministraran armas cada vez más pesadas, incluidos tanques, drones y aviones de combate.

