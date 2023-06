https://sputniknews.lat/20230622/de-pedro-manzur-sera-la-formula-presidencial-del-kirchnerismo-para-las-internas-del-peronismo-1140858218.html

De Pedro-Manzur será la fórmula presidencial del kirchnerismo para las internas del peronismo

Hasta ahora, Patricia Bullrich, quien disputará la interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodriguez Larreta, seleccionó al mendocino Luis Petri como acompañante y, por parte del kirchnerismo, el actual ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro eligió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Resta saber aún, con quién irán Horacio Rodriguez Larreta y Daniel Scioli. También se desconoce qué hará Sergio Massa, quien había dicho que lo anoten en las internas.El filósofo Ricardo Forster, analizó en Cara o Ceca la fórmula del kirchnerismo. "Tiene algo de inesperado. Sí se hablaba de que Wado podía encabezar, por su historia personal y el apoyo de Cristina Kirchner, pero no quedaba confirmado. Son dos personas que vienen de mundos distintos. Manzur representa a un peronismo más tradicional"."Hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Jujuy porque es un anticipo de gestos autoritarios que podrá tomar la oposición. Hoy, es un escenario donde se dirimen proyectos de sociedad distintos y algo de eso se puede replicar al escenario nacional".Forster dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner inició un "proceso de distanciamiento de su rol decisivo en la política" aunque "sigue ocupando un lugar crucial en la toma de decisiones claves demtro del espectro del peronismo” y dio como ejemplo que “esta fórmula tiene su sello".Narendra Modi se reunió con su par estadounidenseJoe Biden recibió al primer ministro indio Narendra Modi, en su primera visita de Estado a la Casa Blanca, para fortalecer los lazos entre ambos países.Gonzalo Fiore Viani, analista internacional aseguró en Cara o Ceca que “la visita tiene una importancia geopolítica enorme, por el peso propio que tiene la India y porque se da en el medio de la competencia que hay entre China y EEUU, que si bien no fue el centro de la discusión, estuvo sobre la mesa”."India es un actor que está en condiciones de tener su propio juego diplomático y no se va a plegar a las potencias si no le conviene, pero puede ser que tenga más coincidencia con Rusia. Con China tiene una relación conflictiva por la frontera. Por eso, la cercanía con EEUU es más por conveniencia que por historia, ya que desde Washington quieren aislar a los chinos", agregó.

