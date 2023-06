"EEUU está reforzando su contingente militar en Siria"

https://sputniknews.lat/20230622/eeuu-esta-reforzando-su-contingente-militar-en-siria-1140828853.html

ASTANÁ (Sputnik) — Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Siria, afirmó en una entrevista con Sputnik Alexandr Lavréntiev, enviado del... 22.06.2023, Sputnik Mundo

El diplomático atribuyó el hecho al "endurecimiento de la postura de EEUU con respecto a Damasco" e "intentos de desestabilizar la situación en Siria, sumir el país en una nueva espiral de conflicto armado". Fuentes locales citadas por la agencia de noticias turcas Anadolu han informado que a las bases militares de EEUU en Siria se dirige un convoy de blindados y camiones cargados de municiones y combustible. Diálogos de paz siriosAsimismo, el diplomático subrayó que Rusia, Turquía e Irán acogerían las siguientes rondas de los diálogos de paz sirios en lugar de Kazajistán.El 21 de junio, Kazajistán que acogió una nueva ronda de las negociaciones de paz sirias, comunicó que sería la última reunión en Astaná y argumentó que Siria retornó a la Liga Árabe. Lavréntiev agregó que otros países podrían ofrecerse para albergar el diálogo de paz sirio.En los diálogos de paz participan delegaciones del Gobierno sirio y de la oposición con la mediación de Rusia, Turquía e Irán. También asisten en calidad de observadores representantes de la ONU, Jordania, Líbano e Irak.Lavréntiev avanzó también que el Comité constitucional, compuesto por el Gobierno sirio, la sociedad civil y la oposición para redactar una nueva Constitución, busca otro lugar neutral para sus reuniones en vez de la ciudad suiza de Ginebra."Ginebra definitivamente ya no es una opción", enfatizó y detalló que la delegación rusa que acompaña al proceso sirio no puede continuar con su misión en Suiza debido a las sanciones de este país contra funcionarios del Ministerio de Defensa de Rusia.Entre las ciudades que podrían reemplazar a Ginebra, Lavréntiev mencionó a Mascate (Omán), Kuwait (Kuwait) y El Cairo (Egipto)."El nuevo lugar debe ser aceptable por todas las partes, ante todo para el Gobierno de Damasco y la oposición siria. Precisamente ahora se están coordinando este asunto. Ya se ha debatido con Geir Pedersen", apuntó.Se espera que la novena reunión del Comité constitucional sirio se lleve a cabo en los próximos dos meses. Rusia propuso en junio de 2022 trasladar los encuentros del Comité constitucional sirio de Ginebra a otro lugar debido a que Suiza perdió su estatus de Estado neutral.Relaciones entre Turquía y SiriaAnkara y Damasco aceptan en principio las propuestas de Moscú para normalizar las relaciones sirio-turcas, declaró Lavréntiev.El diplomático reconoció que el proceso tomará algún tiempo. "Lo importante es que siga adelante (...) No podemos dilatarlo mucho, todos están de acuerdo en ello", añadió.Representantes de Turquía, Siria e Irán, según Lavréntiev, han recibido de Rusia el anteproyecto correspondiente.Los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía, Siria e Irán acordaron el 10 de mayo pasado, durante una reunión celebrada en Moscú, que sus vicecancilleres vayan elaborando una hoja de ruta para la normalización entre Ankara y Damasco. El 20 de junio este asunto se debatió en un encuentro cuatripartito a nivel de viceministros de Exteriores en Astaná.Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y la de Astaná, bajo la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Actualmente los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados.

