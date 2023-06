https://sputniknews.lat/20230622/el-sistema-logistico-de-defensa-ucraniano-es-totalmente-desordenado-y-caotico-1140817884.html

"El sistema logístico de defensa ucraniano es totalmente desordenado y caótico"

La contraofensiva ucraniana contra Rusia ha sido en gran medida inútil debido a una discordancia entre los objetivos políticos y las capacidades militares

El también exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos aseguró que, a pesar de contar con un Ejército aparentemente impresionante sobre el papel, Kiev no puede penetrar las defensas fortificadas del país euroasiático, a las que describe como "una de las posiciones defensivas más fuertemente fortificadas en la historia de la guerra moderna".Y es que, en contraste con las Fuerzas Armadas de Ucrania —que flaquean y se sitúan al borde del colapso en su contraofensiva—, los militares rusos han logrado forjar paulatinamente una fuerza significativa, manteniendo una notable ventaja numérica y demostrando prudencia estratégica en sus operaciones, opina Ritter. Además, el exmilitar subrayó la naturaleza caótica y desorganizada del sistema logístico de defensa ucraniano, ya que grandes cantidades de ayuda militar están siendo mal gestionadas o se pierden en tránsito, dijo. También señaló que la nación gobernada por Volodímir Zelenski tiene una notoria reputación de tener un Gobierno corrupto, lo que puede agravar el problema. Según él, la rendición de cuentas de Kiev por el respaldo militar recibido está siendo pasado por alto, principalmente, por Occidente debido a la intensidad del conflicto en curso. De hecho, un reciente informe de los medios de comunicación estadounidenses afirma que el país europeo ha gastado más de 800 millones de dólares desde 2022 en contratos de suministro de armas parcial o totalmente incumplidos. Con la actual condición militar de Ucrania, desesperada y caótica, el liderazgo militar y político en Kiev podría apuntar a Crimea con misiles HIMARS y Storm Shadow suministrados por Occidente, según afirmó Serguéi Shoigú, ministro de Defensa de Rusia, el 20 de junio pasado. En una intervención durante una sesión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa, Shoigú advirtió que el "despliegue de estos misiles, en particular fuera de la zona especial de operaciones militares, se considerará como una implicación directa de Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto y dará lugar a ataques de represalia inmediatos contra los centros de toma de decisiones en el territorio de Ucrania".En ese sentido, Scott Ritter considera que el motivo de dicha maniobra de Ucrania es provocar una intervención de los países occidentales. Sin embargo, dice, "[las fuerzas ucranianas] han perdido esta guerra".Este 21 de junio, Zelenski admitió en una entrevista con medios británicos que la contraofensiva ucraniana avanza "más lento de lo que nos gustaría". No obstante, reiteró que Ucrania sigue sin estar dispuesta a negociar el fin del conflicto.

