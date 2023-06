https://sputniknews.lat/20230622/la-inflacion-en-mexico-desciende-a-518-su-nivel-mas-bajo-desde-marzo-de-2021-1140846453.html

La inflación en México desciende a 5,18%, su nivel más bajo desde marzo de 2021

Se trata de la menor inflación desde la primera quincena de marzo de 2021, cuando fue de 4,12%, según datos oficiales. La cifra implica 10 semanas de descenso consecutivas, después de registrarse una tasa de hasta 7,91 en enero de este año.El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado como una de las prioridades de su Gobierno contener el alza de precios que, de acuerdo con la Administración federal, responde a factores externos como el conflicto en Ucrania y los efectos de la pandemia de COVID-19. El pasado 8 de junio, el mandatario mexicano afirmó que el acuerdo que el Gobierno federal firmó en abril del año pasado con productores, industriales y comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos —conocido como Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC)— ha dado resultados en la contención de la inflación.De acuerdo con el presidente, su programa también ha ayudado a evitar el incremento de los precios de los combustibles como gasolinas, diésel, gas, así como la energía eléctrica.Según los datos dados a conocer por el Inegi, en la primera quincena de junio de 2022, la inflación quincenal fue de 0,49 % y la anual, de 7,88%.El índice de precios subyacente, que se considera como un indicador más fiable, ya que no toma en cuenta productos de alta volatilidad, registró un aumento de 0,11 % a tasa quincenal y de 6,91% a tasa anual. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente cayó 0,26 % quincenal y creció 0,03 % a tasa anual.Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0,24 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, 0,27%.

