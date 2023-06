Macron critica la ineficacia del sistema financiero mundial para afrontar los retos climáticos

"Nuestro mundo se somete a perturbaciones cada vez mayores (...) Nuestro sistema financiero es fruto de viejos pactos, ya no resulta eficaz. Nos ayudó en las últimas décadas, pero, sin duda, no evoluciona demasiado rápido. No está adaptado, y es necesario ajustarlo a nuestros objetivos", manifestó Macron.