Hallan los restos del submarino Titan y confirman la muerte de toda la tripulación

En un comunicado, OceanGate reconoció que no hay esperanzas de encontrar a la tripulación tras días de búsqueda intensa por parte de los equipos de emergencia de Canadá, Estados Unidos y Francia, en las aguas profundas del Atlántico. OceanGate se refirió a los tripulantes como "verdaderos exploradores que compartían un marcado espíritu de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo". "Nuestros corazones están con estas cinco almas y con todos los miembros de sus familias en estos trágicos momentos. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que aportaron a todos los que conocían", apuntó. ¿Qué pasó con el submarino?La Guardia Costera de Estados Unidos señaló que posiblemente se trató de una "implosión catastrófica", aunque todavía falta tiempo para saber con exactitud el motivo de la tragedia. Asimismo, informó que los restos del sumergible Titan fueron encontrados a unos 1.600 pies de distancia de la proa del Titanic. Las familias de los tripulantes ya fueron notificadas."Sólo puedo imaginar lo que ha sido para ellos y espero que este descubrimiento les sirva de consuelo en estos difíciles momentos", dijo el contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera del país norteamericano. También advirtió que tomará tiempo explicar la cronología de los hechos que llevaron a la tragedia. Según él, se trata de un caso "increíblemente complejo". Incluso no descartó una posible colisión con los restos del Titanic. En total fueron descubiertas "cinco grandes piezas diferentes de restos" del Titan, entre los que estaban el cono de ojiva, situado fuera del casco de presión, y una campana de extremo del casco de presión. "Ese fue el primer indicio de que se había producido una catástrofe", dijo Mauger.Debido a que el sitio donde el robot encontró los escombros de Titan es extremadamente hostil, no se sabe si los cuerpos podrán recuperarse. La organización OceanGate Expeditions confirmó el 20 de junio la desaparición de su batiscafo turístico con cinco personas a bordo, con el que se perdió la comunicación tras 1 hora y 45 minutos aproximadamente después de sumergirse el 19 de junio con el fin de bajar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic. El submarino tiene una reserva de aire para cuatro días (96 horas), plazo de tiempo que ya se venció desde la mañana de este 22 de junio. El Titanic, el mayor barco de lujo de principios del siglo XX, chocó contra un iceberg durante su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, el 15 de abril de 1912, y se hundió en las aguas del océano Atlántico.

