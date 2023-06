Golpes, un control de videojuegos y poco oxígeno: lo que se sabe sobre el submarino perdido | Video

https://sputniknews.lat/20230621/golpes-un-control-de-videojuegos-y-poco-oxigeno-lo-que-se-sabe-sobre-el-submarino-perdido--video-1140815495.html

La Guardia Costera de Estados Unidos —una de las organizaciones que participa en las misiones de rescate y búsqueda— informó que los ruidos, parecidos a sonidos de golpes, se detectaron en los últimos dos días. Aunque las autoridades no proporcionaron más detalles, medios como CBS News señalan que los sonidos fueron identificados con un intervalo de 30 minutos cada uno.Pese a la noticia, los pronósticos se mantienen reservados, ya que determinar el punto exacto de dónde vino un ruido debajo del mar es complicado. El director de entrenamiento internacional de la Asociación Nacional de Buceadores de Cuevas, Rick Murcar, explicó que, en el agua, el sonido viaja más rápido. Además, dijo, las corrientes marítimas pueden generar reflexiones que complican aún localizar la fuente del ruido.En entrevista para CBS, el responsable de las operaciones de búsqueda, John Mauger, declaró que se mantiene el enfoque de rescate "mientras haya alguna oportunidad de supervivencia". Sin embargo, el tiempo corre. Según las estimaciones de los especialistas, el submarino Titan se quedará sin oxígeno en las primeras horas del 22 de junio. A esto se suma que, una vez localizado, se necesitan varias horas para lograr sacarlos del océano tras haber estado a una profundidad de unos 3.800 metros. El pasado 18 de junio se alertó sobre la pérdida de comunicación con el submarino Titan, el cual viajaba con cinco tripulantes que querían recorrer los restos hundidos del Titanic, barco que naufragó en 1912 en las heladas aguas del Atlántico norte. Los tripulantes eran el multimillonario, explorador británico y presidente de la empresa de aviación Action Aviation, Hamish Harding, de 58 años; el explorador francés con experiencia en excursiones al Titanic, Paul Henry Nargeolet, de 73 años; el empresario de origen paquistaní y administrador de una organización sin fines de lucro, Shazada Dawood; el hijo de éste, Suleman, de 19 años, y el director general de la empresa OceanGate, responsable de la excursión, Stockton Rush. El costo para vivir esta aventura en las profundidades del mar era de 250.000 dólares por persona. ¿Cómo es el submarino Titan?El actor y youtuber mexicano, Alan Estrada, es una de las pocas personas que logró viajar en el Titan para conocer los restos Titanic.En 2022, el creador de contenido documentó en su canal de YouTube todo el viaje necesario para poder sumergirse a más de 4.000 metros de profundidad.Según lo expuesto en el material, desde un principio la empresa OceanGate le entrega a los pasajeros una carta de deslinde de responsabilidades "bastante elaborada" en la que se explica que la compañía no se hará responsable por cualquier daño o muerte ocurrida durante el descenso.En el papel se determina, además, que se trata de un "sumergible experimental", cuya primera misión de inmersión fracasó por cuestiones técnicas.Estrada muestra el interior del submarino, donde apenas caben unas cinco personas. El vehículo solo cuenta con dos computadoras y un control de videojuegos que sirve para maniobrar el submarino.Mientras hace el recorrido por Titan, Alan Estrada entrevistó a Stockton Rush, quien reconoce que tuvo que romper varias reglas para lograr su cometido."Me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo: 'Eres recordado por las reglas que rompes'. Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Creo que las he roto con buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono… hay una regla para no hacerlo, y lo hice", declaró Rush durante la entrevista con el influencer latinoamericano.

