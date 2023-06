Putin analiza la marcha de la operación militar especial: ¿qué dijo?

https://sputniknews.lat/20230622/putin-analiza-la-marcha-de-la-operacion-militar-especial-que-dijo-1140850794.html

22 de junio, no es un día más en RusiaEste 22 de junio, en el marco del 82º aniversario del comienzo de la Gran Guerra Patria, el presidente ruso, Vladímir Putin, honró la memoria de los caídos en las batallas contra los invasores nazis depositando una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en los Jardines de Alejandro, junto a la muralla del Kremlin.Por otra parte, en esta jornada Putin asistió a la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia dedicada a la marcha de la operación militar especial en Ucrania, donde tras escuchar atentamente todos los informes y tomar notas en su bloc, manifestó:"Desde luego que es posible realizar suministros adicionales de la técnica de combate, pero la reserva de movilización no es ilimitada. Y parece que los aliados occidentales de Ucrania decidieron realmente luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, debemos partir del hecho de que el potencial ofensivo de nuestro enemigo no está agotado, una parte de reservas estratégicas todavía no ha sido aprovechada. Pido tenerlo en cuenta a la hora de planificar las labores combativas. Hay que partir de la realidad actual", dijo Putin.Inversores del Tesoro apuestan a la caída de la economía de EEUULos inversores en el mercado de bonos del Tesoro están apostando a que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal llevarán a la economía estadounidense a una recesión, incluso cuando las acciones suben y los analistas sugieren que las probabilidades de tal resultado se están reduciendo.Los costos de endeudamiento a corto plazo del gobierno de EEUU excedieron sus equivalentes a largo plazo por el margen más amplio en tres meses el miércoles, y la brecha se acerca rápidamente al récord de 42 años alcanzado durante la crisis bancaria regional en marzo.Comisión para la Paz busca solucionar problema territorial mapuche en ChileEn ocasión de la conmemoración del Dia Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento. El mandato de dicha comisión –que estará compuesta por ocho miembros de todo el espectro político quienes deberán presentar sus conclusiones a fines de 2024– es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para responder y compensar a los habitantes afectados por la disputa territorial.El Dr. en Ciencias Sociales y Políticas y docente universitario chileno Juan Carlos Gómez Leyton advierte al respecto que "hay intencionalidad de entregar tierras, pero las tierras que siempre el Estado ha entregado finalmente al pueblo mapuche, son las tierras que tienen un menor valor productivo, un menor valor económico".Venezuela presenta el 'Mapa Geopolítico de Sanciones' de Occidente contra 30 nacionesEn Gobierno venezolano presentó el 'Mapa Geopolítico de las Sanciones' que advierte sobre su efecto en los distintos países, y cómo son utilizadas como arma de guerra por parte del Occidente colectivo, con EEUU a la cabeza. La iniciativa busca que los países afectados elaboren mecanismos de cooperación que les permita combatir esta guerra económica.Al referirse al impacto de estas medidas sobre los países afectados, el experto venezolano en Desarrollo Regional Demetrio Brizuela detalló que "son sanciones que te impiden recibir medicina y hacer pagos de ésta para la población venezolana, realmente esto es un crimen de lesa humanidad". Asimismo, Brizuela estableció un paralelismo entre estas sanciones y los efectos de una guerra, al indicar que "la gente, aunque no esté siendo atacada con armas, está siendo atacada con otro tipo de instrumentos, como en lo psicológico y la hambruna".Robots con IA: la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayoresLa población de China envejece rápidamente, por lo que el gigante asiático se enfrenta a una escasez preocupante de trabajadores sociosanitarios. Ante este déficit en los centros de atención para adultos mayores, las autoridades esperan que un ejército de robots dotados de inteligencia artificial [IA], pueda ayudar a resolver el problema."Este es un gran avance para China y es muy beneficioso, pues la población de ese país está disminuyendo y no hay suficiente población joven para cubrir los puestos de trabajo relacionados con el cuidado de los adultos mayores, algo que no es un trabajo sencillo, y por lo cual, el uso de robots con IA definitivamente es una gran alternativa", dijo a Sputnik Edgar Pérez, especialista en inteligencia artificial.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

