Unos 9,4 millones de electores convocados a votar en Guatemala

Si ningún candidato consigue la mayoría absoluta (el 50% más uno) de votos ese día, habrá una segunda vuelta el 20 de agosto de 2023. El padrón electoral en Guatemala consta de 9.361.068 personas para elegir a los más de 4.000 cargos de elección popular para el período 2024-2028. Las 24.427 mesas electorales repartidas en 3.837 centros de votación abrirán a las 07.00 hora local (13.00 GMT) y cerrarán a las 17.00 hora local (23.00 GMT). Estas serán las décimas elecciones desde el retorno de la democracia al país, en 1996, y nunca en ese lapso la Presidencia ha sido ganada en primera vuelta, siempre fue preciso un balotaje. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el padrón tiene un 17% más de mujeres que de hombres, y del total de guatemaltecas registradas, al menos un 23% es analfabeta. Si bien el voto es obligatorio, en la práctica no hay sanciones para quienes no lo ejerzan y, de hecho, en los comicios previos, en 2019, el abstencionismo rondó el 38% en la primera vuelta, y poco más del 57% en la ronda definitoria. Para estas elecciones legislativas y presidenciales, el TSE admitió 23 fórmulas presidenciales, 4 más que en 2019, pero hay polémica porque se impidió tres candidaturas de peso: la indígena maya-man Thelma Cabrera, el veterano político Roberto Arzú y el empresario Carlos Pineda, quien lideraba los sondeos. Cabrera se presentaba nuevamente por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL), brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), con el cual finalizó cuarta en los comicios de 2019, y fue excluida por la invalidación de su compañero de fórmula, el exombudsman Jordan Rodas. También fue vetado el binomio de Podemos, encabezado por Roberto Arzú García-Granados, quinto en las elecciones anteriores, y anulado porque el TSE aceptó un recurso por campaña anticipada, presentado en su contra por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Pineda, que ganó popularidad por su campaña en TikTok, fue marginado por presuntas irregularidades en la asamblea que lo eligió candidato: la Corte de Constitucionalidad rechazó su candidatura a partir de un reclamo del partido Cambio, por el cual correría de entrada este aspirante. De acuerdo a las encuestas de intención de voto, los tres grandes favoritos para avanzar a segunda ronda son la exprimera dama Sandra Torres (Unidad Nacional por la Esperanza, centroizquierda), Zury Ríos (Valor-Unionista, derecha) y el diplomático Edmund Mulet (Cabal, derecha). Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, pasó a encabezar los sondeos tras la exclusión de Pineda, y su gran propuesta es la Agenda 4.40, que propone imitar el modelo de seguridad de El Salvador. Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, sigue a Ríos en las encuestas, hace cuatro años perdió en el balotaje con el actual presidente, Alejandro Giammattei, y vuelve con propuestas de invertir más en educación, reducir el IVA en productos específicos y potenciar la agricultura. Mulet, quien lideró antaño múltiples misiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propone la jubilación universal para mayores de 65 años, medicinas gratuitas, apoyo económico a madres de familia y reforma constitucional para reducir a 80 el número de legisladores. Por el oficialismo corre el veterano político Manuel Conde Orellana, un negociador y cabildero con pocas opciones a priori de pasar al balotaje, porque no propone cambios significativos pese a los bajos índices de popularidad de la Administración Giammattei. Guatemala llega a estas elecciones con un fuerte rechazo al llamado "Pacto de Corruptos", un entramado político-empresarial que frenó las acciones recomendadas por la Comisión contra la Impunidad en el país (CICIG), y que básicamente mantiene un status quo de corrupción institucional. A inicios de junio se realizó un simulacro para probar el novedoso sistema informático de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que arrojó algunos problemas en su ejecución, y que el TSE confía en tener subsanados para la jornada electoral. Los datos preliminares comenzarán a salir partir de las 21.00 hora local (03.00 GMT del lunes 26 de junio), y las audiencias de revisión de escrutinios sesionarán del 26 al 30 de junio. Las autoridades electorales esperan la participación de más de 20.000 observadores nacionales e internacionales en estos comicios, entre ellos misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

