Así es la 'Línea defensiva Surovikin' que las fuerzas ucranianas no pueden romper

Así es la 'Línea defensiva Surovikin' que las fuerzas ucranianas no pueden romper

El presidente ucraniano ha reconocido que la contraofensiva de Kiev va "más lento de lo deseado" debido a la preocupación que tiene por "la vida de las... 23.06.2023, Sputnik Mundo

Un exespía estonio de alto rango reveló esta semana que las "largas líneas defensivas" de Rusia detuvieron a la contraofensiva ucraniana en seco, convirtiéndose así en el más reciente observador de la guerra proxy entre la OTAN y Moscú en Ucrania en admitir que las fuerzas ucranianas —que Occidente equipó y armó— no han logrado alcanzar ningún objetivo estratégico antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna el próximo mes.¿Cuál es ese objetivo? Kiev no lo ha dicho públicamente, pero los medios estadounidenses y think tanks de Washington concuerdan en que las metas principales se centran en romper el llamado "puente terrestre" entre Crimea y el territorio continental ruso en las regiones de Zaporozhie y Jersón, bloquear la península y proceder con ataques más profundos al interior del país euroasiático.Por el momento, la ofensiva parece haber fracasado, con las fuerzas ucranianas perdiendo cientos de tropas y docenas de vehículos blindados diariamente. El presidente ruso Vladímir Putin reportó recientemente que las pérdidas alcanzaron 186 tanques pesados y 418 vehículos blindados.¿Qué detuvo la ofensiva ucraniana?Más allá de la valentía y la determinación de las fuerzas rusas, la llamada "Línea Surovikin" ha recibido el crédito de haber impedido un avance de las tropas de Zelenski. La "Línea Surovikin" fue un término usado por primera vez de forma burlona por medios británicos a finales de 2022, en referencia a la construcción de posiciones defensivas bajo la guía de Sergei Surovikin, el general ruso que sirvió como comandante del Grupo Conjunto de Fuerzas en la Zona de la Operación Militar Especial entre octubre de 2022 y enero de 2023. ¿Quién es Surovikin?Este soldado de carrera de 56 años ha alcanzado cerca de 40 años de servicio en las milicias soviéticas y rusas, y es comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia desde 2017. Un veterano de la Guerra Soviética en Afganistán, donde sirvió como un comando de fuerzas especiales. También sirvió como comandante durante el segundo conflicto armado en Chechenia en los 2000, y en Siria en la década de 2010, donde su liderazgo al frente de las fuerzas rusas fue reconocido por ayudar a cambiar el rumbo contra una cacofonía de milicias yihadistas respaldadas por Occidente. La eficiencia y éxito de Surovikin en el campo de batalla llevaron a los medios occidentales a difamarlo con el apodo caricaturesco de "General Armagedón", presuntamente por sus "tácticas brutales" y su "enfoque de línea dura y poco ortodoxo para hacer la guerra".¿Cómo es la línea defensiva Surovikin?Por razones obvias, el Ejército ruso no se ha apresurado a dar detalles sobre cómo se componen exactamente sus posiciones defensivas. Sin embargo, medios y analistas indican que las líneas defensivas consisten en una compleja red de varios niveles de trincheras de infantería, minas terrestres antipersonal y antitanques, "dientes de dragón" antitanques (estructuras de concreto de un metro de alto diseñadas para frenar el avance de vehículos blindados), así como bermas terrestres elevadas para proteger el equipo militar. Las líneas defensivas, que se despliegan a lo largo de 2.000 kilómetros entre Jersón, Zaporozhie, así como en Crimea, Donetsk, Lugansk, y las regiones que limitan al norte con Ucrania, son parcialmente visibles para los planificadores militares en Kiev gracias a la armada de satélites de la OTAN que monitorean la situación en el campo de batalla.Pero la capacidad de Kiev para destruir esta infraestructura es limitada por varios factores:

