Bolivia anuncia que llevará ante la Justicia a Luis Almagro por la crisis de 2019

SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia, mediante su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que llevará ante la Justicia a Luis Almagro... 23.06.2023, Sputnik Mundo

Almagro, como secretario general de la OEA, avaló la realización de una auditoría a las elecciones presidenciales que ganó el expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos resultados preliminares fueron entregados la madrugada del 10 de noviembre de 2019 y hablaban de irregularidades. Esto agravó la situación política y social en Bolivia, con protestas, marchas, enfrentamientos en las calles y rebelión policial, que tuvo como desenlace la renuncia de Morales y la asunción de la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020). El diplomático boliviano argumentó que conoció recientemente que en la OEA no existen normas para la realización de auditorías como la de 2019. "No existen normas de auditoría de integridad electoral, es decir, [en 2019] han hecho una auditoría como han querido, han hecho una auditoría sesgada, no podría llamarse jamás una auditoría. Sesgada profundamente por intereses políticos para desestabilizar a un gobierno y a una democracia progresista", denunció. El embajador boliviano hizo notar que en la actual Asamblea de la OEA, que se realiza en Washington, volvió a presentar el reclamo contra Almagro, porque considera que en vez de cumplir con su rol de defensa de la democracia, fue responsable de un quiebre constitucional, que dejó 36 muertos. Bolivia plantea, en los diferentes escenarios de la OEA, su reclamo sobre el accionar de Almagro en el quiebre institucional de 2019 y exige los informes de la auditoría, que hasta la actualidad no fueron respondidos.

