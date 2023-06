https://sputniknews.lat/20230623/congresistas-de-eeuu-creen-que-ucrania-ya-esta-en-la-otan-1140895572.html

Congresistas de EEUU: ¿creen que Ucrania ya está en la OTAN?

Congresistas de EEUU: ¿creen que Ucrania ya está en la OTAN?

Proponen activar el artículo 5 de la OTAN si Rusia o Bielorrusia usaran armas nucleares tácticas. ¿Busca EEUU destruir al BRICS? Lula pone a Europa en su... 23.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-23T18:49+0000

2023-06-23T18:49+0000

2023-06-23T18:49+0000

octavo mandamiento

eeuu

joe biden

ucrania

otan

brics

luiz inacio lula da silva

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/17/1140895416_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_67a2ddd413b90d707578927b9ec97f1e.png

Congresistas de EEUU: ¿creen que Ucrania ya está en la OTAN? Congresistas de EEUU: ¿creen que Ucrania ya está en la OTAN?

¿Congresistas de EEUU creen que Ucrania ya está en la OTAN?Dos senadores de EEUU, el republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Blumenthal, presentaron una resolución para considerar el posible uso de cualquier arma nuclear táctica por parte de Rusia o Bielorrusia "como un ataque contra la OTAN" que requeriría una "respuesta inmediata". También instan a catalogar "la destrucción de una instalación nuclear que provoque la dispersión de contaminantes radioactivos" en el territorio de la Alianza Atlántica como un ataque contra la OTAN, lo que implicaría la activación del artículo 5 sobre la defensa colectiva.El embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, tachó de "absurdas" las especulaciones que circulan en Washington sobre el hipotético uso de armas nucleares tácticas por parte de Moscú en el marco de su operativo en Ucrania, y tildó la iniciativa de los congresistas de "retórica barata" mediante la que "la élite local está demostrando su absoluta incompetencia en la esfera estratégica".¿Busca EEUU destruir al BRICS?El presidente de EEUU, Joe Biden, se ha reunido en la Casa Blanca con el primer ministro de la India, Narendra Modi. De acuerdo al Wall Street Journal, tras las conversaciones, Biden dijo que los lazos de Washington con Nueva Delhi se fortalecen rápidamente, y junto a Modi anunciaron una serie de acuerdos, que según el Financial Times, señalan la intención de EEUU de acercar a la India en su intento de contrarrestar la influencia de China.En este contexto, Jake Sullivan, principal asesor de seguridad nacional Biden, volará a Dinamarca este fin de semana a instancias del Gobierno de Kiev para una reunión no anunciada con representantes de varios países emergentes que no han condenado la invasión rusa de Ucrania, como son los casos de la India, Brasil y Sudáfrica.Lula pone a Europa en su lugarEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, visitó esta semana Italia, el Vaticano y Francia. Tras sus reuniones con el presidente y la primer ministro de Italia, Lula criticó las exigencias de la Unión Europea para el acuerdo con el Mercosur por exigir, pero no cumplir, con el Acuerdo de París sobre el medio ambiente.Conversó con el Papa Francisco sobre los esfuerzos para lograr la paz en el mundo y asistió a la Cumbre sobre el Nuevo Pacto Global de Finanzas en París. Frente a la torre Eiffel, como parte del festival Power Our Planet, Lula volvió a cuestionar la virtud ecologista europea llamando a "aquellos que hicieron la Revolución Industrial" a "pagar la deuda histórica que tienen con el planeta tierra".Perú aprueba nueva llegada de militares estadounidenses a su territorioEl Congreso peruano aprobó una ley que permite el ingreso a su territorio de soldados estadounidenses con armas de guerra. Ya el mes pasado también se había aprobado una resolución legislativa similar que autoriza a militares de EEUU, entrenar soldados y policías peruanos.Al respecto, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, señala que "en el proceso norteamericano para seguir manteniendo algún tipo de privilegio en la zona […] acuden a estas medidas, intromisiones, capacitando policías y fuerzas de seguridad […] para seguir teniendo sus capacidades de presencia y de intromisión, injerencia, y en algunos casos, podría llegarse hasta algún tipo de estabilización".Comunidad internacional de artistas estrena su primera película de cortos ensambladosGeneración Maldita [GMA], un colectivo de artistas que busca mostrar su talento y creatividad a través de distintos medios audiovisuales, como cortos de animación, ilustraciones, fanzines y otros, se apresta a estrenar este 24 de junio su primera película realizada a partir de varios cortos.GMA es un ecosistema creativo donde cada persona es libre de proponer sus ideas y proyectos que serán respaldados por la comunidad, si logran animar a otros a desarrollarlas. Su creador, bajo el pseudónimo de "El Feo", señala que "la comunidad desea construir algo más que un colectivo de artistas: estamos sentando las bases de una plataforma que permita el crecimiento y la realización de aquellas personas que deseen formar parte de ella".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, ucrania, otan, brics, luiz inacio lula da silva, 🌍 europa, аудио