Delegación rusa no tiene previsto asistir a la sesión de la OSCE en Canadá

Delegación rusa no tiene previsto asistir a la sesión de la OSCE en Canadá

MOSCÚ (Sputnik) — La delegación rusa no tiene previsto asistir a la sesión de verano de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y... 23.06.2023, Sputnik Mundo

"Ni siquiera solicitaron visados porque había una solicitud del Ministerio de Exteriores (ruso) a los canadienses: si garantizan la seguridad (de los parlamentarios rusos). Esta petición no obtuvo respuesta", declaró la fuente. Aclaró que tampoco está prevista la participación en el formato de Fuerzas Aeroespaciales. Como consecuencia, la delegación rusa tomó la decisión provisional de "no participar en la sesión de la Asamblea", añadió. La fuente también afirmó que de los 30 proyectos de resolución de la Asamblea Parlamentaria, 29 son antirrusos. Otra fuente del Parlamento también confirmó a Sputnik que la delegación rusa no asistirá. La Asamblea Parlamentaria de la OSCE se reunirá del 30 al 4 de julio. Está conformada por 323 diputados de 56 países, la totalidad de los europeos más Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Asia Central.

