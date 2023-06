https://sputniknews.lat/20230623/el-consejo-europeo-aprueba-el-11-paquete-de-sanciones-contra-rusia-1140869536.html

BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea adoptó un nuevo, ya el undécimo paquete de sanciones contra Rusia en relación con el conflicto armado en... 23.06.2023

En caso de que terceros países incurran en una evasión "sustancial y sistémica" de las sanciones impuestas a Rusia, el Consejo podrá adoptar por unanimidad la decisión de restringir la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de bienes y tecnología cuya exportación a Rusia ya esté prohibida (en particular, productos y tecnologías para el campo de batalla). Además, se amplía la lista de bienes y tecnologías cuyo tránsito a terceros países a través del territorio de Rusia queda prohibido, para evitar que contribuyan a una mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa o seguridad, industria aeroespacial. El Consejo agregó 87 nombres a la lista de entidades sujetas a restricciones de exportación más estrictas en lo que atañe a bienes y tecnologías de doble uso, por su presunto apoyo directo al complejo militar e industrial de Rusia.En particular, las sanciones se extienden a cuatro fabricantes iraníes que suministran drones a Rusia, así como a otras entidades de terceros países involucradas en la evasión de restricciones en vigor y a ciertas entidades rusas que se dedican al desarrollo, producción y suministro de componentes electrónicos para el ejército y el complejo industrial de Rusia.A la lista de bienes sujetos a restricciones por su capacidad de contribuir a la mejora tecnológica del sector de defensa y seguridad de Rusia se añaden componentes electrónicos, materiales semiconductores, equipos de fabricación y prueba para circuitos electrónicos integrados y placas de circuito impreso, precursores de materiales energéticos y precursores de armas químicas, componentes ópticos, instrumentos de navegación, metales utilizados en el sector de la defensa y equipos marinos.En el ámbito de información, el Consejo Europeo suspende las licencias de transmisión de RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook y Katehon, alegando que esos medios de comunicación "están bajo el control permanente, directo o indirecto" del gobierno ruso y han sido utilizados para "continuas y concertadas acciones de propaganda dirigidas contra la sociedad civil de la UE y los países vecinos".Los remolques y semirremolques de matrícula rusa, incluso si son transportados por camiones matriculados fuera de Rusia, no podrán transportar mercancías a la Unión Europea.Además, el bloque comunitario denegará el acceso a sus puertos y esclusas a cualquier buque implicado en operaciones de transbordo cuando las autoridades competentes tengan motivos razonables para sospechar que incumplen la prohibición de importar petróleo crudo y productos derivados del petróleo rusos por mar a la UE, o que el precio de compra del combustible transportado es superior al límite de 60 dólares por barril que el Grupo de los Siete (G7), así como la Unión Europea y Australia, acordaron en 2022.La misma prohibición se aplicará a los buques que en violación de los acuerdos, normas y estándares internacionales interfieran, apaguen o deshabiliten ilegalmente sus sistemas de navegación a la hora de transportar el crudo y los productos derivados del petróleo ruso.En materia energética, el Consejo de la Unión Europea terminará la exención temporal que se concedió a Alemania y Polonia para recibir el crudo ruso a través del tramo norte del oleoducto Druzhba. Sin embargo, el petróleo que tenga su origen en Kazajistán u otro tercer país podrá enviarse a la UE a través del oleoducto de Druzhba.

