Helicópteros y más de 1.000 policías: los megaoperativos para la visita de Messi a Argentina

La llegada de Lionel Messi a su país de origen para participar en dos partidos homenaje revoluciona al país y motivó a la Policía de Rosario y de Buenos Aires... 23.06.2023, Sputnik Mundo

El delantero llegó a territorio argentino para rendir tributo a dos ídolos futbolísticos de la nación sudamericana: Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. Y si bien el regreso del número 10 a su país se da en un clima distendido y de festejo, la sola presencia de Messi motivó el montaje de impresionantes operativos de seguridad para evitar posibles desbordes como los que vivió en un restaurante porteño en el mes de marzo.Messi es uno de los invitados de lujo de las despedidas de estos dos futbolistas con quienes compartió la selección de Argentina durante la Copa del Mundo de Alemania 2006 y la Copa América de Venezuela 2007. La celebración de Rodríguez está prevista para el sábado 24 en Rosario y la de Riquelme el domingo 25, en La Bombonera de Buenos Aires.Para ambos eventos, las fuerzas de seguridad municipales y provinciales alistan un megaoperativo para asegurar los desplazamientos del campeón del mundo que solo podría compararse al implementado durante visitas de jefes de Estado.Por ejemplo, la Policía de la provincia de Santa Fe dispondrá de 620 efectivos para salvaguardar el orden durante la visita de Messi al Estadio Marcelo Bielsa del Club Atlético Newell’s Old Boys, club en el que Messi se formó como futbolista.Según adelantaron las autoridades santafesinas, gran parte del operativo se centrará en evitar avalanchas de personas que quieran acercarse a Messi para verlo de cerca al ingresar al estadio. Además, se prevé la posibilidad de que muchas personas quieran concentrarse en las afueras del campo a pesar de no tener tickets para el evento.El plan también implica el trazado de tres posibles rutas para que Messi y su familia puedan llegar al estadio desde la localidad de Funes, distante 16 kilómetros del escenario, donde Messi tiene su residencia rosarina.Ante la eventualidad de que las rutas estén congestionadas por fanáticos que quieran ver pasar al 10, la Policía contempla que el recorrido pueda hacerse en helicóptero. En ese caso, Messi y su familia aterrizarían en el helipuerto ubicado en el Hipódromo de Rosario, cercano al campo de Newell’s.Más de 800 policías para cuidar a Messi en La BocaSimilar escenario se prevé para el domingo 25 de junio, cuando el actual jugador del Inter de Miami diga presente en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, para acompañar la despedida de Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y exfutbolista del Villarreal y FC Barcelona.La Policía de la Ciudad de Buenos Aires estima en 800 la cantidad de uniformados que participarán del despliegue de seguridad en torno a la figura de Messi durante su paso por el tradicional barrio porteño de La Boca.Las autoridades de Seguridad porteñas aún no definen si la llegada del capitán del seleccionado albiceleste será vía aérea o terrestre, lo que será coordinado por la familia Messi y los organizadores de la despedida de Riquelme.Además de la presencia de Messi en La Bombonera, existe gran expectativa también por otros connotados invitados que estarán presente en la despedida del actual vicepresidente del club xeneize, como es el caso de Ángel Di María, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto, Carlos Tevez, Leandro Paredes y Ariel Ortega.Las puertas de La Bombonera se abrirán al mediodía del domingo, a la espera de más de 55.000 espectadores que se harán presente en la despedida de Riquelme, con precios que oscilan entre los 15.000 (30,4 dólares) y 50.000 pesos (101 dólares).

