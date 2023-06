https://sputniknews.lat/20230623/la-lucha-por-el-liderazgo-de-la-otan-tras-bastidores-solo-importa-la-voz-de-eeuu-1140862975.html

La lucha por el liderazgo de la OTAN tras bastidores: ¿solo importa la voz de EEUU?

La lucha por el liderazgo de la OTAN tras bastidores: ¿solo importa la voz de EEUU?

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, anunció en febrero que dejaría el cargo una vez que concluya... 23.06.2023

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, considerado por la prensa como el principal candidato para reemplazar a Stoltenberg, anunció el 21 de junio que no tiene planes de postularse para el puesto. "No pasará", declaró Wallace, sugiriendo que la Alianza quizá "busque a un primer ministro" para el rol de jefe de la OTAN en lugar de un hombre con carrera militar como él.Los medios británicos reportaron a principios de junio que el primer ministro Rishi Sunak planeaba impulsar personalmente la candidatura de Wallace con el presidente estadounidense, Joe Biden, para suceder a Stoltenberg, quien asumió como jefe de la OTAN en 2014, convirtiéndose así en el segundo secretario general con más tiempo en el cargo en la historia de la OTAN, solo detrás del neerlandés Joseph Luns, quien estuvo el puesto entre 1971 y 1984.La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, otra figura que se menciona como posible sustituto del noruego, descartó su posible candidatura este mes, asegurando que no está buscando un trabajo y que es "feliz siendo la primera ministra de Dinamarca".Los comentarios de Wallace se dieron luego de que se informara que Washington había expresado "reservas" sin especificar sobre la candidatura del jefe de la Defensa británica, pues algunos liderazgos militares del país norteamericano al parecer "no estaban contentos" con que "se forzara la marcha" de la crisis de Ucrania.De manera formal, las reglas de la OTAN establecen que se requiere un consenso entre los 31 miembros para elegir a un nuevo secretario general. En lugar de una votación, los miembros simplemente discuten potenciales candidatos hasta encontrar una persona adecuada. En la práctica, los principales miembros del bloque, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, tienen más influencia en la decisión. Un estadounidense ocupa en todo momento la principal posición del bloque: el puesto de Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), mostrando donde reside el verdadero poder.Junto a Wallace y Frederiksen, otros nombres que han circulado para reemplazar a Stoltenberg incluyen la exprimera ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quien ahora funge como viceprimera ministra, y Ursula von der Leyen, la exprimera ministra alemana de Defensa que ahora preside la Comisión Europea (CE).En sus declaraciones del 21 de junio, Ben Wallace mencionó que, quien sea el próximo jefe de la OTAN, deberá "complacer tanto al [presidente francés Emmanuel] Macron como a Biden". Los comentarios vienen después que los medios británicos reportaran la semana pasada que París había comunicado a Washington y a otros aliados de la OTAN que buscaba que alguien de la Unión Europea tomara el trabajo, por lo cual se oponía a la candidatura de Wallace. Noruega, país natal de Stoltenberg, no es Estado miembro del bloque europeo, mientras que el Reino Unido dejó de serlo en 2020. El 'statu quo' de Stoltenberg"No creo que los estadounidenses prefieran a Stoltenberg", dijo en entrevista a Sputnik el exlegislador conservador del Parlamento británico y actual investigador en la Academia de Defensa del Reino Unido, Matthew Gordon-Banks."Pienso que la Administración Biden desea mantener el statu quo hasta la próxima elección presidencial de Estados Unidos en 2024, y parece que, hasta entonces, la política estadounidense continuará presionando a Ucrania para que, mientras tanto, realice nuevos intentos de ofensiva", agregó. Sobre el deseo del presidente Macron de ver a un funcionario de la Unión Europea en el puesto, Gordon-Banks dijo que no ve "ningún candidato de alto calibre" que pudiera competir con Wallace en términos de habilidades políticas, experiencia militar y apoyo de Washington. Incluso, si Wallace acepta el cargo, seguiría siendo "lo mismo de siempre" dentro de la Alianza, con el jefe de defensa británico "apegado completamente a la narrativa occidental de la OTAN", según el exdiputado británico. Solo importa una vozLa fundadora de UNIT —una consultora de defensa e inteligencia con sede en Reino Unido—, Deepti Bisht, concuerda con la afirmación de Gordon-Banks sobre la insignificancia de los deseos franceses en lo que respecta al puesto de secretario general."Lo que ocurre entre bastidores es algo difícil de calibrar. Pero supongo que el factor de decisión más importante sería ver qué representa Stoltenberg. La situación entre Rusia y Ucrania es, ante todo, una situación europea, y Stoltenberg, al ser europeo, tener experiencia en diplomacia y ser el jefe de la OTAN desde hace varios años, es la elección natural en este momento concreto", afirmó Bisht.

