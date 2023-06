Scholz sigue negándose a que Ucrania ingrese a la OTAN en este momento

https://sputniknews.lat/20230623/scholz-sigue-negandose-a-que-ucrania-ingrese-a-la-otan-en-este-momento-1140867058.html

Durante un discurso frente al Parlamento (Bundestag), el líder europeo hizo un llamado para tener una "mirada sobria en la situación actual", ya que, según él, el propio Gobierno ucraniano ha reconocido que no podrá entrar a la Alianza atlántica mientras dure el conflicto con Rusia.El mandatario también aseguró que sus socios en el G7 y en la Unión Europea (UE) están trabajando para otorgar garantías de seguridad de largo plazo para Kiev, cuya contraofensiva no ha resultado exitosa e incluso ha sido considerada como un fracaso en Washington, de acuerdo con reportes de la cadena CNN. "Nuestra meta es [dar] un apoyo militar sustentable para Ucrania, que incluye modernas armas occidentales y el fortalecimiento de la resiliencia económica de Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa", comentó Scholz.La OTAN tendrá una cumbre los próximos 11 y 12 de julio. Sin embargo, el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha dicho que la adhesión rápida de Kiev al grupo no será discutida. "En la preparación de la cumbre de Vilna [Lituania] no se está discutiendo una invitación formal a Ucrania para formar parte de la OTAN. Lo que estamos discutiendo es cómo mover a Ucrania más cerca de la OTAN", reconoció el jefe otanista en Berlín, durante una conferencia de prensa junto al canciller alemán. Pese a la insistencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski para ingresar a la Alianza atlántica, países como Estados Unidos y Alemania se oponen a la inclusión de Kiev en este momento, dado que ello implicaría un conflicto directo con Rusia.Al respecto, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, declaró que sí esperan una invitación formal a la OTAN el próximo julio, así como garantías de seguridad para el periodo de transición.

