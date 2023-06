https://sputniknews.lat/20230623/una-distraccion-exoficial-de-la-inteligencia-acusa-a-biden-de-ocultar-la-verdad-sobre-el-titan-1140886178.html

"Una distracción": exoficial de la Inteligencia acusa a Biden de ocultar la verdad sobre el Titan

"Una distracción": exoficial de la Inteligencia acusa a Biden de ocultar la verdad sobre el Titan

El presidente de EEUU, Joe Biden, ocultó la verdad sobre los tripulantes muertos del batiscafo Titan, afirma el veterano oficial de Inteligencia naval... 23.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-23T16:52+0000

2023-06-23T16:52+0000

2023-06-23T16:52+0000

joe biden

📰 incidente del sumergible titan

internacional

eeuu

titanic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/17/1140888040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54a7bfcad3526cac832c67c9f215bed9.jpg

De acuerdo con varios medios estadounidenses, el 26 de julio Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos por no pagar impuestos en 2017 y 2018 a cambio de una sentencia de libertad condicional. De ese modo, no iría a la cárcel. El 20 de junio, Hunter Biden llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para admitir su responsabilidad en tres delitos federales. Sin embargo, uno de ellos, el de posesión de armas por haber comprado una pistola en 2018 —cuando era adicto a las drogas— no le será imputado si se mantiene alejado de las adicciones y no vuelve a comprar armas.El veterano oficial de Inteligencia naval también acusó a Biden de mantener la esperanza y hacer a las personas creer que la tripulación había logrado sobrevivir todo este tiempo. En su opinión, el mandatario estaba ocultando deliberadamente la verdad a los familiares de los fallecidos. La Guardia Costera de EEUU, que realizaba la operación de búsqueda y rescate, comunicó anteriormente que el batiscafo Titan quedó destruido como resultado de una implosión y que sus cinco tripulantes estaban muertos. También declaró que, dada la profundidad en que se encuentran los fragmentos del aparato y la complejidad que supone trabajar allí, es poco probable que se puedan recuperar los cuerpos.El submarino turístico Titan desapareció el 18 de junio, al bajar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic, naufragado en 1912, a una profundidad de 3,8 kilómetros. La comunicación con el batiscafo se perdió pasadas menos de dos horas desde el comienzo de la inmersión.En ese batiscafo perteneciente a la compañía estadounidense OceanGate Expeditions se encontraban su fundador Stockton Rush, el veterano francés del estudio de aguas profundas Paul-Henry Nargeolet, el multimillonario y turista espacial británico Hamish Harding y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto con su hijo, Suleman.

https://sputniknews.lat/20230623/un-experto-italiano-cree-que-el-batiscafo-titan-se-destruyo-por-problemas-de-estructura-1140879000.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, 📰 incidente del sumergible titan, eeuu, titanic