Moscú activa operativos antiterroristas para reforzar la seguridad de la ciudad

Moscú activa operativos antiterroristas para reforzar la seguridad de la ciudad

La capital rusa está llevando a cabo operativos antiterroristas con el fin de reforzar su seguridad, informó el alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin

defensa

rusia

moscú

serguéi sobianin

"Se ha introducido un control adicional en las carreteras. Es posible limitar la celebración de actos multitudinarios. Por favor, sean sensibles a las medidas que se están tomando", se lee en el mensaje. Horas antes del anuncio, un corresponsal de Sputnik recorrió Moscú para constatar que no hay presencia de militares ni vehículos blindados en las calles y plazas. El flujo de la gente es poco debido a que en Rusia es día de descanso. No se reportaron situaciones extraordinarias en puntos como el trayecto desde la Biblioteca Estatal Rusa, en Okhotny Ryad, cerca del edificio de la Duma Estatal, o en Bolshaya Dmitrovka, cerca del edificio del Consejo de la Federación. También se detectó calma en la plaza Lubyanka, en la calle Ilyinka y, por último, en las inmediaciones de la Plaza Roja.Horas antes, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia inició una causa penal contra Evgueni Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, por la organización de un motín armado, un delito que podría merecer penas de entre 12 y 20 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía General del país. El régimen de Kiev aprovecha la provocación de Prigozhin para aglutinar varias brigadas en la zona táctica de Artiómovsk (también llamada Bajmut) para su ofensiva. Sin embargo, las unidades del Grupo de Fuerzas del Sur repelen los ataques aéreos y de artillería del enemigo, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Dicho Ministerio también ha señalado que las versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas agresiones a los campamentos de la retaguardia del Grupo Wagner no corresponden a la realidad. El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe información precisa y de forma constante sobre la situación de parte del Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional de Rusia (Rosgvardia), de acuerdo con un comunicado del Kremlin.

moscú

