Nuevo delirio de EEUU: busca destruir el BRICS

EEUU, un régimen en caída libre¿Puede el régimen de EEUU estar cada día más desesperado? La respuesta corta, es sí. La respuesta en versión extendida, nos lleva a profundizar en sus políticas exteriores que desde hace décadas se han servido, y se sirven, de todo tipo de estrategias, doctrinas e instrumentos absolutamente ilegales, para ser el hegemón mundial, algo que ha traído a Washington hasta este punto en que ya saben que no pueden seguir aprovechándose cualquiera que se les antoje, porque hay una serie de países que dijeron 'basta', 'no va más', y lo han frenado en seco.La realidad es que EEUU cada vez asusta menos. Cada vez menos países le tienen miedo, empezando por los propios países africanos, que tal vez hace dos o tres años no se hubieran atrevido a enfrentarlos y decirles las cosas como son, como cuando por ejemplo, hace unas semanas, dijeron que EEUU no es un país que pueda dar lecciones de democracia.¿Qué le queda por hacer a EEUU, ahora que sabe que ya ha perdido el control que tenía a nivel global en base a amenazas, guerras, golpes de Estado, revoluciones de colores, primaveras árabes? ¿Qué puede hacer ahora que, por sus propios errores, producto de su imperialismo, soberbia y prepotencia, todo el 'sur global' está dejando de utilizar el dólar como moneda para las transacciones comerciales? Algo que, por otra parte, ha llevado al senador republicano Marco Rubio, a concluir que dentro de cinco años las sanciones de EEUU contra otros países no funcionarán, sencillamente porque los países habrán dejado de utilizar el dólar a gran escala.Entonces, el presidente de EEUU, Joe Biden, tras llamar "dictador" a su par de China, Xi Jinping, cree que invitando a la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narendra Modi, y llegar a un par de acuerdos irrisorios por su propio volumen económico, crea que ya abrió un cráter en el BRICS, donde la India precisamente es uno de los integrantes. Por cierto, Biden 'el diplomático', no debería perder de vista que en 2005 a Narendra Modi no se le permitió en absoluto entrar en EEUU: se le denegó el visado por "oprimir las libertades religiosas". La prohibición se levantó cuando Modi se convirtió en primer ministro. Lo dejo por ahí.Lo que está claro es que los bombos y platillos utilizados en el circo del 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington DC, no harán que su payaso haga cambiar las políticas exteriores serias de países como la India. Sin embargo, como buen panfleto propagandístico, el Wall Street Journal, ha vendido esta visita del premier indio y los acuerdos alcanzados, prácticamente como el inicio de un terremoto entre dos países integrantes del BRICS: la India y China.¿Gran inversión de la India en EEUU?"El presidente Biden dijo que los lazos de EEUU con India se estaban fortaleciendo rápidamente, al concluir una ronda de conversaciones con el líder de India en la que los dos países anunciaron acuerdos de defensa destinados a alejar a Nueva Delhi de las compras de armas a Rusia", abunda el periódico estadounidense. Biden anunció que la India invertiría más de 2 mil millones de dólares en fabricación de última generación en EEUU, así como en las compras indias de drones estadounidenses y la producción conjunta de motores de aviones de combate."Nuestra relación económica está en auge", dijo Biden, elogiando "una asociación que se encuentra entre las más importantes del mundo, que es más fuerte, más cercana y más dinámica que en cualquier otro momento de la historia".El analista internacional Pablo Jofré Leal, desmonta la importancia que Biden da a estas inversiones de la India en EEUU. "Es una inversión de 2 mil millones de dólares de la India o China, puede representar para países menos poderosos que éstos, una muy importante inversión. Pero no significa absolutamente nada desde el punto de vista de las proporciones económicas que significa el comercio de la India, con China, por ejemplo, que tienen un intercambio comercial de 150 mil millones de dólares, donde el principal proveedor de productos para la India es precisamente China, y donde Rusia se sitúa a la par de EEUU", subraya el analista.Según el Wall Street Journal, "el movimiento de los dos países hacia una mayor cooperación se deriva de la importancia estratégica de India en la campaña de EEUU para contrarrestar a China, así como del interés de EEUU en sofocar la influencia rusa en las naciones en desarrollo."Aquí se muestra lo que la Cancillería china, el Gobierno chino, ha definido respecto al Gobierno de Joe Biden, por aspectos relacionados con China, pero que son perfectamente trasladable a esta situación que se vive con la India, con los BRICS, con Rusia, con todo. Hay una histeria de la política exterior norteamericana, destinada a tratar de compensar el deterioro de una política exterior que ha ido a la baja en los últimos años; tratar de mantenerse a flote en este poder hegemónico que se ha mantenido hasta ahora, y al mismo tiempo contender contra la influencia de la República Popular China y la Federación de Rusia, que han tenido un éxito absolutamente destacable en materia de acercar posiciones con gran parte de los países del planeta", explica al respecto el analista internacional Pablo Jorfré Leal.

