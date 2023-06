https://sputniknews.lat/20230624/omo-la-doctrina-bush-arruino-el-equilibrio-de-poder-entre-rusia-y-occidente-en-europa-1140917157.html

Сómo la doctrina Bush arruinó el "equilibrio de poder" entre Rusia y Occidente en Europa

George W. Bush, el 43º presidente de Estados Unidos, adoptó una doctrina que cambió para siempre la imagen de EEUU en el mundo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, Bush puso en marcha una revisión integral de la política exterior estadounidense, basada en un plan muy agresivo para remodelar el orden mundial.A diferencia de otras doctrinas gubernamentales adoptadas por la Casa Blanca en el pasado, como la doctrina Truman en la década de 1940, por ejemplo, Bush utilizó el poder militar estadounidense para desafiar abiertamente el derecho y las normas internacionales, actuando unilateralmente para alcanzar los objetivos hegemónicos de Washington en el sistema.En efecto, esta nueva doctrina de política exterior estadounidense pretendía redefinir los contornos de la seguridad mundial, teniendo en cuenta únicamente los intereses nacionales de Estados Unidos, sin preocuparse siquiera por las inquietudes de sus socios europeos y occidentales.Como reflejo de un nuevo tipo de "imperialismo activo" en Washington, la Administración Bush trató, por la fuerza, de extender los llamados "valores democráticos" a regiones como Oriente Medio y Asia Central, iniciando las guerras gemelas de Afganistán e Irak.Como consecuencia de su catastrófica intervención en estos países, no sólo creció el sentimiento antiestadounidense en el mundo, sino que empezaron a formarse movimientos políticos con el objetivo de paliar los efectos negativos de las acciones unilaterales del Gobierno de EEUU.En Europa, a su vez, no tardó en empezar a desmoronarse la estabilidad estratégica que tanto había costado conseguir entre Rusia y Occidente durante la Guerra Fría. Esto se debió a que en 2002 Estados Unidos anunció su retirada unilateral del Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de Misiles Antibalísticos (firmado en 1972), que prohibía el despliegue de defensas antimisiles en el territorio de los países europeos.Sin embargo, en 2004, la Administración Bush impulsó la expansión más ambiciosa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta la fecha, absorbiendo países como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, y poniendo por fin a la Alianza Atlántica en contacto directo con las fronteras de Rusia.Siempre bajo los auspicios de Bush, Washington procedió a instalar defensas antimisiles en países como Polonia (que se unió a la Alianza Atlántica en 1999) y Rumanía, alegando que estos equipos estaban destinados a proteger a Europa de Irán, un argumento obviamente falso, dadas las capacidades militares de Irán en aquel momento.No por casualidad, los dirigentes de Moscú consideraban la presencia de esos sistemas antimisiles en países cercanos como un grave factor desestabilizador que tendría importantes repercusiones en la seguridad regional y mundial en los años venideros.Además, esos equipos eran fácilmente convertibles en sistemas de lanzamiento ofensivo dirigidos contra Rusia, lo que motivó a los funcionarios del Kremlin a creer que Estados Unidos estaba, de hecho, tratando de deshacer la paridad estratégica establecida entre Moscú y Occidente en décadas pasadas.En el ámbito de las relaciones internacionales prevalece la idea de que los conflictos militares son menos probables cuando las grandes potencias comprenden que sus capacidades ofensivas están a la altura de las de un agresor potencial.Por eso, Vladímir Putin, en su discurso de 2007 en la Conferencia de Múnich (Alemania), consideró que la expansión de la OTAN en años anteriores no tenía nada que ver con la modernización de la alianza, sino que representaba una abierta provocación contra Rusia.En aquel momento, el objetivo de la Administración Bush era doble: disminuir la capacidad de represalia de Rusia y hacer que los países europeos se sintieran aún más dependientes de la protección estadounidense en el futuro.De este modo, la Casa Blanca empezaba descaradamente a remover los cimientos del equilibrio de poder en Europa, al no ejercer una política exterior más prudente que tuviera en cuenta las preocupaciones de Moscú por su propia seguridad.La doctrina Bush, por tanto, representaba un estado de cosas en el que los intereses nacionales y geopolíticos estadounidenses debían prevalecer sobre cualquier otro, ya fuera adversario o aliado. En definitiva, se refería a una política de promoción de un desequilibrio estratégico a favor de Washington, que conduciría años más tarde a una verdadera crisis de confianza entre Moscú y las cúpulas occidentales, como se puso de manifiesto durante los primeros meses de 2022.Una política adecuada de equilibrio de poder, a su vez, exigiría que Estados Unidos adoptara un enfoque modesto y consciente de los diversos intereses en juego en el continente europeo, evitando así provocar reacciones destructivas o un sentimiento de hostilidad entre los países.En su cualidad de Estado dominante, los estadounidenses trataron de enmascarar sus intenciones geopolíticas prometiendo protección a sus socios occidentales, sin que éstos se dieran cuenta de que era la propia injerencia de Washington la que hacía más inestable el continente.Por si fuera poco, fue durante el final del periodo de George W. Bush en el poder cuando la OTAN expresó abiertamente su intención de incluir a Ucrania y Georgia en el marco de la organización. Desde entonces, Rusia ha expresado inmediatamente su descontento con los planes de la alianza de expandirse aún más cerca de sus fronteras.Moscú sabía que si Georgia y Ucrania eran aceptadas como miembros del bloque militar occidental, se desplegarían misiles balísticos y tropas de la OTAN en sus territorios, poniendo en peligro la integridad territorial de Rusia.Se puede decir, por tanto, que fue durante la Administración de George W. Bush (2001-2009) cuando Moscú comprendió las verdaderas intenciones de la OTAN, a saber, utilizar a los países vecinos de Rusia como "plataformas" para socavar su seguridad y su posición en el espacio postsoviético.Esto se debe a que los dirigentes europeos no se dieron cuenta a tiempo de que el origen de todos los males no estaba exactamente en el continente, sino al otro lado del océano.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

