Cambio en política exterior de Guatemala pasa por partidos que prioricen al Estado

Esta situación, dijo, se agravó en la última década con el sacrificio de la institucionalidad en una puja de estructuras de intereses, unas por posicionarse y otras por mantenerse, sin que ninguna planteara un cambio real. Para la experta, el planteamiento de los partidos no pasa del mero discurso electoral y del marketing político con la aspiración de alcanzar el poder o cuotas que les permitan márgenes de negociación y reparto, sin que la prioridad sea el bienestar y desarrollo del país. A su vez, la corrupción no es eliminada, simplemente cambia de beneficiarios, subrayó Amézquita. La experta agregó como condicionante que las fuerzas en puja dependen de Estados Unidos, ya sea del ala demócrata o de la republicana. "Al final, no son más que la misma cosa con diferentes matices; se relacionan con grupos que dependen de la cooperación europea y estadounidense, o bien, dependen del favor de los medios de comunicación", señaló la dirigente social.En tales casos median intereses que no pasan ni por la representatividad de la población, ni por un ideal de soberanía nacional, comentó Amézquita a Sputnik. En tal sentido, puso como ejemplo la decisión de ubicar la embajada de Guatemala en Jerusalén, o la relación con Taiwán, marcada por actos de corrupción que incluso condujeron a la condena del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015). EL CASO UCRANIA Amézquita cuestionó que el presidente Alejandro Giammattei expresara su respaldo a Ucrania, cuando ha sido un mandatario que ha gobernado con estados de excepción y eliminado la institucionalidad democrática de protección de derechos humanos. A juicio de Amézquita, tales posiciones son planteadas como políticas de Estado, pero no son democráticas ni representativas. La también Máster en Derechos Humanos recalcó que el sistema electoral, de partidos políticos e incluso educativo en Guatemala están diseñados perseguir intereses particulares y de corto plazo. En tal contexto, unos 9,4 millones de guatemaltecos están empadronados para elegir este 25 de junio al presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si ningún candidato consigue la mayoría absoluta de votos ese día, habrá una segunda vuelta el 20 de agosto de 2023.

