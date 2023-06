https://sputniknews.lat/20230625/podra-la-computacion-cuantica-salvar-al-bitcoin-de-si-mismo-1140943122.html

¿Podrá la computación cuántica salvar al bitcóin de sí mismo?

¿Podrá la computación cuántica salvar al bitcóin de sí mismo?

El mercado de las criptomonedas supone un gran desafío para el medioambiente debido a su creciente huella de carbono. Sin embargo, la solución a este problema... 25.06.2023, Sputnik Mundo

Citando el índice de consumo de energía de bitcóin de la Universidad de Cambridge, la autora del artículo, Haley Zaremba, nota que las emisiones de carbono de la criptomoneda alcanzaron su máximo histórico, consumiendo anualmente casi tanta energía como toda Austria. Mientras tanto, este salto de criptomonedas solo continuará su movimiento al alza, y solo es cuestión del tiempo cuando los precios del bitcóin se recuperen tras turbulencias de este año.Tal estado de cosas en el sector de las criptomonedas se debe a la creciente complejidad de las tareas computacionales que los ordenadores de los mineros de bitcóin tienen que realizar para producir la moneda. No obstante, es imposible evitarlo, pues el bitcóin está diseñado de tal modo que su creación se complica cada vez más. Visto todo esto, en el marco de la competencia en el mercado, los mineros luchan por ser los primeros en resolver los problemas computacionales, lo que requiere grandes rendimientos de sus ordenadores y da lugar a verdaderos almacenes repletos de hardware de gama alta con un único propósito: obtener bitcóin.Precisamente por ello, la minería de bitcóin es tan dañina para el medioambiente con su huella de carbono creciendo ante la ampliación de la industria. Sin embargo, el complejo problema parece tener una solución que, de acuerdo con Zaremba, reside en la computación cuántica. "Según un informe reciente de CoinsPaid Media, los sistemas basados en la computación cuántica han sido modelados para ser 'enormemente superiores a los equipos de minería clásicos en términos de eficiencia energética'", destaca la autora un otro estudio en su publicación.El informe sostiene que el cambio a la minería cuántica podría suponer un ahorro energético de unos 126,7 TWh, lo que equivale al consumo total de energía en Suecia en 2020, y este no es el límite de los ordenadores cuánticos, que tienen un gran margen de mejora hacia la eficiencia energética. Al mismo tiempo, el método dista mucho de ser perfecto y tampoco carece de trampas, ya que, además de requerir un hardware de 512 cúbits estrictamente definido, la computación cuántica, por su propia esencia, aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo que permita demostrar tal eficiencia.

