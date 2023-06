https://sputniknews.lat/20230626/acusan-a-la-marina-de-eeuu-de-encubrir-desechos-radiactivos-en-un-astillero-de-san-francisco-1140949471.html

Según reporta el prestigioso diario The Guardian, existen 12 demandas en curso por un terreno que era usado como laboratorio por las Fuerzas Armadas de EEUU. 26.06.2023, Sputnik Mundo

La Marina de Estados Unidos está encubriendo niveles peligrosos de desechos radiactivos en un antiguo lote de astillero de 16 hectáreas en el vecindario de Hunters Point, ubicado en la ciudad californiana de San Francisco, acusan activistas de la salud pública que hablaron con el medio británico.De acuerdo al reporte, el terreno está programado para ser entregado a la ciudad el próximo año y podría usarse para una edificación residencial. Sin embargo, los activistas denuncian que la propia dependencia estadounidense realizó pruebas en 2021, detectando en 23 muestras altos niveles de estroncio-90, un isótopo radiactivo que reemplaza el calcio en los huesos y causa cáncer.En su artículo, The Guardian advierte que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) alertó sobre los hallazgos, pero la Marina respondió que los resultados de las pruebas eran inexactos. La dependencia norteamericana entonces presentó un nuevo conjunto de datos que mostraban niveles de estroncio-90 inferiores a cero, lo que los expertos en salud ambiental tildaron de imposible."La EPA dijo inicialmente que las nuevas pruebas 'hacen creer que la Marina estuviese suprimiendo los resultados de los datos que no le gustan', pero desde entonces la agencia ha guardado silencio sobre el tema y la Oficina del Inspector General de la Marina se ha negado a investigar", dice en el artículo Jeff Ruch, un abogado de la organización sin fines de lucro Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental (Peer), que ha pedido al inspector general que investigue.El astillero fue en el pasado un laboratorio secreto de investigación de la Marina donde se inyectaba estroncio-90 a los animales, y algunos funcionarios sospechan que los desechos se tiraban por el desagüe, según precisa The Guardian, que informa que hay 12 demandas en curso por el riesgo ambiental que representa el terreno.El isótopo, añade el artículo, también se usó para crear pintura que brilla en la oscuridad, y es posible que se haya empleado en los barcos utilizados para probar bombas nucleares en el Pacífico.El diario recuerda que en 1989 Washington convirtió al astillero en un sitio de "superfondo", una designación para las tierras más contaminadas en el país. En 2020, mediante un referéndum, se aprobó que el astillero fuese limpiado "a un nivel que permita el uso sin restricciones de la propiedad, el estándar más alto de limpieza establecido por la [EPA]”.Sin embargo, la Marina ya entregó una parcela del terreno, y los residentes que viven en la zona denunciaron el año pasado que la contaminación del lugar aún no fue eliminada, además de acusar que es el motivo de varios casos de cáncer y otros problemas de salud entre sus vecinos.

