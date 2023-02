https://sputniknews.lat/20230220/que-oculta-eeuu-sobre-el-tren-toxico-de-ohio-1136016711.html

¿Qué oculta EEUU sobre el tren tóxico de Ohio?

¿Qué oculta EEUU sobre el tren tóxico de Ohio?

Si Washington no aumenta su regulación sobre el transporte de productos químicos altamente tóxicos, habrá más accidentes ambientales como el de Ohio. 20.02.2023

¿Qué oculta EEUU sobre el tren tóxico de Ohio? Si Washington no aumenta su regulación sobre el transporte de productos químicos altamente tóxicos, habrá más accidentes ambientales como el de Ohio.

El accidente del tren que descarriló en Ohio con sustancias tóxicas en sus vagones reveló la falta de regulaciones y controles por parte de EEUU en favor de las industrias, y en detrimento de los posibles daños causados al planeta y la salud humana frente a una catástrofe ambiental."Esto sucede porque las prácticas de transportar sustancias altamente toxicas en EEUU no cumplen con las regulaciones mínimas", dijo a Telescopio el mexicano Gustavo Ampugnani, Director Ejecutivo de Greenpeace México.La tragedia ocurrió el 3 de febrero en East Palestine (Ohio). Aún no se conoce la totalidad de las sustancias altamente peligrosas que llegaron al río Ohio ni los subproductos altamente dañinos surgidos de la deliberada quema de los vagones para eliminar algunas sustancias.A criterio del experto, esta "es una industria que en toda su genealogía tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la vida de las personas".El tren de carga descarrilado tenía más de tres kilómetros de largo y era operado por la compañía Ferroviaria Norfolk Southern.De los casi 150 vagones del ferrocarril, 38 descarrilaron. Esto provocó un peligroso incendio que afectó a 12 vagones. Algunos de ellos estaban cargados con productos altamente cancerígenos."La actividad ambiental de EEUU si bien tiene la atribución de exigir manifestaciones de riesgo para el transporte de sustancias peligrosas, difícilmente se hace porque no hay obligación de hacerlo", añadió el entrevistado.El Departamento de Recursos Naturales de Ohio confirmo que el derrame químico mató a unos 3.500 peces pequeños.En los días posteriores al accidente, varios vecinos de la zona del desastre se han quejado de náuseas y dolores de cabeza, entre otros síntomas negativos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

