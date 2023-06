https://sputniknews.lat/20230626/amlo-afirma-que-proceso-de-alianza-opositora-en-mexico-es-una-farsa-quieren-seguir-robando-1140962473.html

AMLO afirma que proceso de alianza opositora en México es una farsa: "Quieren seguir robando"

AMLO afirma que proceso de alianza opositora en México es una farsa: "Quieren seguir robando"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que el bloque opositor quiere mantener la política que prevaleció antes de la llegada al poder... 26.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-26T15:55+0000

2023-06-26T15:55+0000

2023-06-26T15:55+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

política

claudio x gonzález

marko cortés

partido acción nacional (pan)

morena

partido revolucionario institucional (pri)

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/17/1140885454_0:93:1600:994_1920x0_80_0_0_0cf59bfacddcbf0f20393edd4a833241.jpg

El 24 de junio, Va por México, la principal alianza opositora de México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se reunió para definir su método para elegir a la persona que encabezará su proyecto rumbo a las elecciones de 2024."Para sacar a Morena de Palacio Nacional se necesita de la suma de todos, oposición y sociedad civil, de todas y todos los que piensan en el bien superior del país", aseguró el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.Ante ello, el mandatario mexicano destacó que en este procedimiento estaría involucrado el empresario y líder de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Claudio X. González."El jefe es Claudio X. [González] hijo el que va a decidir; todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros", apuntó en conferencia de prensa.Además, López Obrador agregó que el bloque opositor a su movimiento ni siquiera tiene una estrategia, ya que su fin es prevalecer en el poder."Lo que quieren es seguir robando porque no tienen llenadera. Ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. Estoy seguro que no me voy a equivocar", añadió.Previo a esto, Morena, que es el partido de AMLO, definió a sus aspirantes a coordinador de la transformación, persona que se prevé será el candidato a la Presidencia. Entre los aspirantes oficialistas destacan la extitular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el gabinete obradorista, Marcelo Ebrard.Hace un par de semanas, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, había indicado que del 19 de junio y hasta el 27 de agosto las llamadas 'corcholatas' —los aspirantes a la candidatura por la Presidencia— puedan realizar tareas de proselitismo al interior de la organización política.Posteriormente, entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se realizará una encuesta interna que definirá al candidato o candidata del partido fundado por López Obrador. Será el 6 de septiembre cuando se dé a conocer quién será el candidato o candidata de Morena.

https://sputniknews.lat/20230625/la-alianza-opositora-en-mexico-disena-su-metodo-para-elegir-candidato-rumbo-a-los-comicios-en-2024-1140945793.html

https://sputniknews.lat/20230619/polemica-propuesta-de-ebrard-rumbo-al-2024-busca-crear-una-secretaria-a-cargo-del-hijo-de-amlo--1140737797.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, política, claudio x gonzález, marko cortés, partido acción nacional (pan), morena, partido revolucionario institucional (pri), elecciones presidenciales en méxico (2024)