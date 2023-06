https://sputniknews.lat/20230626/el-representante-de-rusia-ante-el-fmi-afirma-que-el-dolar-se-abandona-por-la-propia-politica-de-1140948801.html

El representante de Rusia ante el FMI afirma que el dólar se abandona por la propia política de EEUU

El representante de Rusia ante el FMI afirma que el dólar se abandona por la propia política de EEUU

Los propios Estados Unidos crearon la situación cuando el mundo empezó a buscar alternativas al dólar estadounidense, declaró a Sputnik Alexéi Mozhin, director... 26.06.2023

"La descarada utilización por Occidente como arma del comercio internacional, las finanzas, así como del dólar y el propio euro, hace que la fragmentación de la economía mundial no sólo sea inevitable, sino también irreversible", afirmó el especialista. Señaló que los representantes occidentales en el FMI intentan evitar este problema, y la dirección de la organización internacional no puede ignorar la presión que los participantes occidentales ejercen sobre ella. Como ejemplo de la fragmentación de la economía mundial, Mozhin mencionó las consecuencias de las sanciones occidentales introducidas contra Rusia.En particular, dijo el economista, otras monedas nacionales, principalmente el yuan chino, se utilizan cada vez más en todo el mundo. "Podemos ver que los iraníes, los brasileños y los saudíes ya están pasando a comerciar en renminbi no sólo con China, sino también con terceros países", subrayó.El experto señaló que los estadounidenses ya están preocupados por el destino del dólar y que el abandono de esta moneda se está desarrollando con bastante rapidez. "Está claro que no está ocurriendo de un momento a otro, pero el proceso ya ha comenzado", dijo. "Por supuesto, no es el único factor. El poder militar estadounidense también importa, protege la moneda. El tamaño de la economía estadounidense, el sector financiero también son factores, pero aun así lo principal es simplemente la falta de alternativas", dijo el director ejecutivo en Rusia del FMI.El economista añadió que el dólar es una moneda nacional que se emite "por el interés nacional, las obligaciones económicas y financieras de un país. Por eso es un error que se haya utilizado y aplicado tan ampliamente en todo el mundo".

