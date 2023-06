https://sputniknews.lat/20230616/nueva-amenaza-al-dolar-japon-empieza-a-recibir-dividendos-de-proyectos-con-rusia-en-yuanes-1140634275.html

Nueva amenaza al dólar: Japón empieza a recibir dividendos de proyectos con Rusia en yuanes

Las empresas japonesas con proyectos energéticos en la isla rusa de Sajalín empezaron a recibir dividendos en yuanes. Se debe a que los países occidentales... 16.06.2023, Sputnik Mundo

Las compañías de Japón optaron por mantener su participación en los proyectos energéticos en Sajalín, teniendo en cuenta no solo sus intereses comerciales sino también los de seguridad energética del país asiático.A pesar de que el yuan no es la moneda de liquidación preferida en Tokio, ya que existen ciertas restricciones a las remesas transfronterizas, las empresas japonesas, según Nikkei, no tenían otra opción que usarla en los negocios con Rusia.En 2022, el Gobierno ruso creó una nueva empresa para gestionar los intereses en los proyectos de explotación de petróleo y gas natural Sajalín-1 y Sajalín-2, en el Lejano Oriente ruso. El Ministerio japonés de Economía, Comercio e Industria y empresas comerciales de Japón poseen una participación del 30% en el proyecto Sajalín-1. A su vez, Sajalín-2 pertenece en un 12,5% a la japonesa Mitsui & Co. y en un 10% a Mitsubishi Corporation. Ambas compañías se trasladaron a la nueva operadora rusa tras el abandono de empresas estadounidenses y europeas por la operación militar especial rusa en Ucrania.Cabe destacar que antes de la imposición de las sanciones antirrusas occidentales, los dividendos de las empresas japonesas en Sajalín se pagaban en dólares unas dos veces al año y se ingresaban en sus cuentas bancarias en Singapur. Pero debido a que las sanciones prohibieron a Moscú utilizar liquidaciones en dólares, la parte rusa estableció una nueva ruta de remesas para pagar los dividendos de los proyectos de la isla oriental.En particular, Rusia empezó a pagar a las empresas de Japón de comercio general dividendos en renminbis a través del banco ruso Gazprombank. Según los informes citados por el medio japonés, los dividendos de Mitsui & Co. y Mitsubishi Corporation correspondientes al primer trimestre de 2023 ascendieron a unos 73 millones de dólares y le fueron transferidos por Gazprombank.Así, debido al impacto de las sanciones a Rusia, país productor de recursos, las transacciones en yuanes van en aumento. Según el Banco Central de Rusia, la cuota del renminbi en el volumen de operaciones en la Bolsa de Divisas de Moscú aumentó hasta un récord del 39% en marzo de este año, mientras que la del dólar cayó al 34%.Caída del dólarEn última instancia, las sanciones que mantengan a Rusia fuera de la red de liquidación del dólar amenazarán su posición como moneda de reserva y beneficiarán a China, señala el medio. Según la firma de inversión británica Eurizon SLJ Capital, en 2022 la cuota del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas caerá 10 veces más rápido que la media de los últimos 20 años.La empresa calcula que a estas alturas, tras el ajuste por las fluctuaciones de los tipos de cambio desde 2016, el dólar perdió en torno al 11% de su cuota en el mercado mundial de divisas. Mientras que en 2001 representaba más del 70% de las reservas públicas mundiales de divisas, en la actualidad esta cifra se redujo significativamente hasta un 58% (casi un 12%). "Aproximadamente hasta el año 2000, el dólar fue la moneda de reserva indiscutiblemente hegemónica en el mundo, pero ahora su cuota en la economía mundial no deja de disminuir", citó el periódico al director general de Eurizon, Stephen Jen.Nikkei resumió que las sanciones podrían "poner en peligro la hegemonía de la divisa estadounidense", ya que su posesión se considera cada vez más en todo el mundo como un factor de riesgo debido a la situación inestable de la economía de EEUU.

