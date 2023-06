https://sputniknews.lat/20230626/ningun-pais-europeo-lucharia-en-una-guerra-real-contra-rusia-segun-politicos-de-la-ue-1140953462.html

Ningún país europeo lucharía en una guerra real contra Rusia, según políticos de la UE

Los europeos están cansados de financiar a Kiev y no lucharían por el país en caso de una guerra real con Rusia, afirmó el columnista Doug Bandow. 26.06.2023, Sputnik Mundo

En vísperas de la cumbre de la OTAN en Vilna, que se celebrará los días 11 y 12 de julio, varios políticos europeos que apoyan la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) visitaron EEUU, y durante su estancia allí fueron entrevistados por Bandow, al que dijeron que temen un cambio en el equilibrio de poder mundial y que nadie en Europa está dispuesto a entrar en un conflicto directo con Rusia."A pesar del ferviente apoyo a Ucrania por parte de los visitantes europeos con los que hablé —en su mayoría miembros de los Gobiernos nacionales y del Parlamento Europeo—, varios admitieron que sus ciudadanos estaban cada vez más cansados de proporcionar apoyo material a Ucrania, lo que me llevó a preguntar: ¿lucharía su gente si la OTAN acabara en una guerra real con Rusia? Ninguno dijo que sí", escribió el observador en su artículo para The American Conservative.Aunque muchos países de Europa del Este presionan ahora para que el bloque militar prometa a Kiev algún tipo de inclusión, todos los Gobiernos miembros "siguieron el juego a las ostentosas mentiras de la OTAN a Kiev durante todo el año pasado".Según él, entre los miembros de la Alianza solo EEUU está preparado para una confrontación así, pero en Washington se dan cuenta de que un enfrentamiento con Rusia conlleva la amenaza de una guerra nuclear, y los políticos estadounidenses no darían un paso que pusiera en peligro la seguridad del país norteamericano.Nunca antes dos potencias importantes armadas con armas nucleares habían entrado en guerra, que es la razón más importante para que Washington diga 'no' a la entrada de Ucrania en la OTAN, resaltó el columnista. A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó una solicitud de Kiev de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna.Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores ucraniano insisten en que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque que está en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la Alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

