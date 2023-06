https://sputniknews.lat/20230626/volver-a-la-normalidad-que-pasa-en-moscu-y-otras-regiones-tras-el-motin-de-wagner-1140971615.html

Volver a la normalidad: ¿Qué pasa en Moscú y otras regiones tras el motín de Wagner?



La vida está volviendo a la normalidad en Moscú y sus alrededores, así como en las otras regiones rusas donde se habían implementado medidas restrictivas... 26.06.2023

No más régimen antiterrorista en MoscúEl alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció el lunes la cancelación del régimen de operaciones antiterroristas impuesto en la capital rusa en medio del plan de motín abortado del Grupo Wagner. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por su sigla en ruso), por su parte, dijo que se habían cancelado regímenes similares en las regiones de Moscú y Vorónezh, mientras que el Comité Nacional Antiterrorista del país declaró por separado que la situación nacional es "estable".El sábado, el comité declaró que el régimen antiterrorista se había introducido en la capital rusa, así como en las regiones de Moscú y Vorónezh "para frustrar posibles ataques terroristas".El régimen, que se había establecido por primera vez, estipulaba una serie de medidas y restricciones temporales, como la realización de controles de identidad, el control de llamadas telefónicas, la suspensión de instalaciones de producción peligrosa y la restricción del tránsito de medios de transporte y peatones en las calles.Primer ministro ruso elogia trabajo del gobiernoMientras tanto, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, aplaudió el trabajo del Gabinete de Ministros durante el intento de motín armado de Wagner.Destacó que todos los miembros del Gobierno estuvieron ese día en sus puestos de trabajo y actuaron de manera coordinada para estabilizar la situación.Destacó que "en estas condiciones, lo principal es garantizar la soberanía e independencia de nuestro país, así como la seguridad y el bienestar de los ciudadanos"."Para que esto suceda, la consolidación de toda la sociedad es especialmente importante. Necesitamos actuar juntos como un solo equipo y mantener la unidad de todas las fuerzas, uniéndonos en torno al presidente y tomando decisiones conjuntas bien pensadas para cumplir con eficacia las tareas establecidas por el jefe de Estado", dijo el primer ministro ruso.Mishustin también señaló que Rusia está atravesando un periodo importante en su historia y agregó que "prácticamente toda la maquinaria militar, económica y de información de Occidente está dirigida contra nosotros"."De hecho, hay una lucha por el derecho a elegir nuestro propio camino, algo que se base en los intereses nacionales en beneficio de nuestro pueblo", concluyó.Caminos dañados serán restauradosEn otro orden de cosas, Mishustin ordenó al viceprimer ministro Marat Jusnulin que vigilara el trabajo para restaurar algunas carreteras que resultaron dañadas como resultado del plan de motín de Wagner, ya abortado.Vale recordar que las autoridades de varias regiones rusas habían dado órdenes de excavar tramos de las carreteras principales para impedir el movimiento de las columnas militares de esa fuerza armada. El alcalde de Rostov-on-Don, Alexey Logvinenko, por su parte, informó que los tanques de Wagner dañaron 10.000 metros cuadrados de carretera en su ciudad y prometió reparar las vías en 48 horas.Shoigu visita puesto de mando en el campo de batallaEl ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, inspeccionó el puesto de mando de primera línea del grupo de batalla Zapad y ordenó a los comandantes que continúen con el reconocimiento para descubrir y suprimir los planes enemigos, informó la dependencia en un comunicado de este 26 de junio. Según el comunicado, Shoigu destacó la eficacia del grupo de batalla para localizar y destruir equipos militares y concentraciones de personal enemigo en las áreas tácticas del área de responsabilidad de la formación Zapad."Los comandantes de las Fuerzas del Grupo de Batalla Zapad tenían la tarea de continuar con el reconocimiento activo para revelar los planes del enemigo con anticipación y evitar su implementación en los enfoques distantes de la línea de contacto", dijo la dependencia militar.La declaración se produce cuando las tropas rusas lograr repeler con éxito una serie de ataques organizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que intentaron reanudar su contraofensiva en las direcciones de Donetsk, Krasni Liman y Yuzhni Donetsk, según el Ministerio de Defensa.En la dirección de Krasni Liman, las unidades del grupo de batalla ruso Tsentr (Centro) utilizaron sistemas de aviación, artillería y lanzallamas pesados para derrotar a las Brigadas Mecanizadas 21 y 63 de las fuerzas ucranianas, abundó la dependencia.El Ministerio agregó que en las últimas 24 horas, las tropas rusas han abatido a más de 90 soldados ucranianos, además de inutilizar tres vehículos blindados de combate, cinco camionetas, un sistema de artillería autopropulsada Akatsiya y un obús D-30.Lo que ocurrió el fin de semana pasadoContratistas armados de la empresa militar privada Wagner, liderados por Evgueni Prigozhin, ocuparon en la noche del 23 al 24 de junio el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov del Don, además de instalar blindados en algunas zonas y retenes en las vías de entrada a esa ciudad, que es clave para la logística de la operación militar de Rusia en Ucrania.Prigozhin había denunciado horas antes un ataque del Ejército regular a un campamento de su grupo, afirmación que el ente militar y el servicio de seguridad desmintieron enseguida. Luego anunció una marcha hacia Moscú, lo que le valió la apertura de un expediente penal por incitación a la rebelión armada.Entonces, Putin, en un mensaje a la nación emitido el 24 de junio, prometió responder con dureza a lo que calificó de puñalada en la espalada y traición contra el país, motivada por ambiciones desmesuradas e intereses egoístas.Por la noche del mismo día trascendió que el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, había mantenido por un acuerdo con Putin conversaciones con Prigozhin, y que el jefe de Wagner había aceptado detener el avance de sus combatientes hacia Moscú para evitar derramamiento de sangre.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció por su parte que Prigozhin podría trasladarse a Bielorrusia, bajo garantía personal del mandatario ruso, y que se abandonaría el caso penal contra él, además de que no habría persecuciones contra sus seguidores. Aquellos combatientes de Wagner que no hayan participado en la marcha, según Peskov, podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa.

