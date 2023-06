https://sputniknews.lat/20230627/el-regreso-del-avion-skyvan-a-argentina-simbolo-del-horror-de-la-dictadura--videos-fotos-1140982983.html

El regreso del avión Skyvan a Argentina, "símbolo del horror de la dictadura" | Videos, fotos

Tras una travesía que se extendió 21 días, finalmente el avión insignia del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar retornó al país... 27.06.2023, Sputnik Mundo

La emblemática lucha argentina por la Memoria, Verdad y Justicia sumó un nuevo capítulo con la recuperación del Skyvan PA-51, una de las aeronaves utilizadas durante la última dictadura militar (1976-1983) para asesinar a desaparecidos durante los vuelos de la muerte, como se conoce a la estrategia de exterminio de arrojar vivos a opositores y víctimas al mar desde aeronaves oficiales.Referentes de derechos humanos acompañaron el acto encabezado por el ministro de Economía Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández, en el Aeroparque Metropolitano, base aérea de Buenos Aires.Los vuelos de la muerte consistieron en una práctica mediante la cual los secuestrados por el régimen eran sedados y subidos a un camión que los llevaba a un aeródromo militar para abordar los aviones desde los cuales eran arrojados vivos al mar argentino (en el litoral del oceáno Atlántico).Precisamente, la aeronave en cuestión fue protagonista de uno de los hechos más perversos del régimen de facto: el asesinato de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco —quienes luchaban por encontrar a sus hijos desaparecidos— y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Junto con otras siete víctimas, fueron asesinadas el 14 de diciembre de 1977 en uno de esos vuelos de la muerte perpetrados por la dictadura.Tras permanecer durante 29 años fuera del país —principalmente en Estados Unidos, desde donde despegó para aterrizar en Buenos Aires tres semanas más tarde—, finalmente la repatriación del vehículo concretó un proceso iniciado en 2010 gracias a una investigación de la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo."El avión es parte del mandato de no perder la memoria. Vamos a seguir luchando para que el terror no se repita. Del acto de hoy me voy más joven: tengo la fuerza para decir que esto no puede pasar nunca más", expresó ante Sputnik la luchadora Estela de Carlotto, histórica presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, emblema de la defensa de los derechos humanos en Argentina.En diálogo con Sputnik, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos por el régimen, señaló que "el avión simboliza el horror de lo que significó la dictadura, que fue ferozmente asesina".El cuadro resultó imponente. La imagen de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado observando la aeronave que constituyó el arma de los crímenes de lesa humanidad sufridos por sus seres queridos erizó la piel de todos los presentes."Recuperar el avión forma parte de un esfuerzo por recuperar la memoria", aseguró a Sputnik Carlos Oviedo, hermano de Patricia Oviedo, asesinada durante los vuelos de la muerte.Si bien la repatriación del Skyvan constituye una conquista del movimiento de derechos humanos en la Argentina, los familiares de las víctimas son conscientes de la responsabilidad de continuar con la concientización en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto finalizado hace cuatro décadas."El regreso del avión es el regreso de nuestra historia. Así como aparecieron los cuerpos de las víctimas, esto también tenía que aparecer", sostuvo ante Sputnik Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, la emblemática Madre de Plaza de Mayo asesinada durante un vuelo de la muerte, y hermana de Néstor de Vincenti, quien permanece desaparecido.Una de las figuras centrales del evento fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien compartió escenario con el candidato presidencial del oficialismo, el ministro de Economía Sergio Massa. Más allá del contundente gesto de respaldo al contendiente que representará a Unión por la Patria en las elecciones, la expresidenta (2007-2015) ocupó gran parte de su alocución en marcar la importancia de recuperar un símbolo de la dictadura en un contexto de crecimiento de discursos negacionistas.Por su parte, el ministro Massa —a cargo de las gestiones para la repatriación de la aeronave— apuntó que "se hizo un enorme trabajo que tenía que ver con la convicción y la necesidad de plantar una bandera más para construir memoria, consolidar la idea de verdad en nuestro país y seguir recorriendo el camino de la justicia".El Skyvan, que aterrizó en Buenos Aires el 24 de junio, será exhibido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en donde durante la dictadura fueron torturados centenares de desaparecidos. Incluso, por allí pasaron las Madres de Plaza de Mayo arrojadas al mar en el vuelo de la muerte del 14 de diciembre de 1977.

