Esta economista premiada por la OMS lucha por disminuir el tabaquismo en Colombia

Blanca Llorente fue reconocida recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) gracias a su trabajo de la última década. De hecho, como resultado... 27.06.2023, Sputnik Mundo

El 25 de mayo, la economista Blanca Llorente fue premiada por el organismo para la salud de Naciones Unidas debido al trabajo que ha venido haciendo para disminuir el consumo de tabaco en su natal Colombia. Una tarea titánica que de a poco se ha ido materializando, de la mano de la Fundación Anáas, que dirige.Sus investigaciones, y su aporte a políticas públicas de salud han hecho que Llorente sea una referente en Latinoamérica, al punto de asesorar a otras naciones en estrategias y desarrollos de mecanismos para el control del tabaco, causa de muerte de 8 millones de personas al año, según la OMS.Sputnik buscó a la activista antitabaco para hablar, además de su trayectoria, sobre la importancia de seguir construyendo marcos jurídicos enfocados en el beneficio de la salud colectiva, blindados para evitar que las grandes tabacaleras encuentren los vericuetos y aumenten sus ventas en Colombia.—¿Por qué una economista terminó siendo experta en temas de salud pública?—Siempre me interesaron los temas relacionados con las políticas públicas, y cuando trabajaba en la Universidad Sergio Arboleda empecé a investigar todo lo referente a la salud y el sistema de salud colombiano, sobre todo en cómo estaba haciendo para prevenir enfermedades crónicas y enfermedades no transmisibles. Supe de una maestría en la Universidad de Londres y ahí me sumergí más en el tema del tabaco.—Por ese entonces en Colombia se empezaban a implementar los espacios libres de humo…—Sí. Y empezamos a analizar la situación de consumo de tabaco en la misma Universidad Sergio Arboleda. Y llegamos a la conclusión de que los ambientes libres de humo, y el tema tributario de los cigarrillos, era lo que tenía más impacto para disminuir el consumo. Recuerdo que en esa época Colombia estaba adoptando el Convenio Marco para el Control del Tabaco.—Tengo entendido que usted, como economista, es muy fuerte en temas de impuestos y contrabando.—Claro, pero necesitaba tener una mirada integral de la problemática, una visión interdisciplinar del consumo y la producción. Entiendo a la perfección cómo funcionan los mercados, las variables que pueden alterarlos y los comportamientos que toman cuando hay más impuestos. Y así te vas convirtiendo en testigo de las tácticas de primera mano que usa la industria para no perder terreno, y ahí es cuando tenemos que estar más alertas, luchando por no perder terreno y seguir avanzando.—Un gran avance fue la disminución de un millón de consumidores de tabaco en una década…—Está comprobado que uno de cada dos fumadores muere prematuramente. Esto quiere decir que logramos salvar la vida de 500.000 colombianos, que desarrollen enfermedades cardiovasculares y cánceres. En otras palabras, es mejorar la calidad de vida de la población.—¿Cómo está Colombia en cuanto a las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco con relación a otros países de Latinoamérica?—En nuestro país existe la Ley 1335, de 2009, que protege los derechos de la población no fumadora, regulando el consumo, la venta y la publicidad de los cigarrillos y sus derivados. Eso llevó a la creación de los espacios libres de humo y a una legislación en torno a esto mucho más amplia que en otros países de la región, sobre todo por la aceptación que ha tenido en la población.Sumado a lo anterior, contamos con una reglamentación muy fuerte para la publicidad y la promoción, tan fuerte que el fútbol profesional colombiano dejó de ser patrocinado por una empresa tabacalera [el torneo antes se llamaba Copa Mustang]. Eso es una ganancia enorme.—¿Qué tanto ha sido el apoyo de los Gobiernos para que esta política pública sea exitosa?—Bastante. Tengo que reconocer que varios ministros de Salud y de Hacienda tuvieron la voluntad política para disminuir el consumo. Y por eso Colombia pasó de tener el segundo cigarrillo más barato de la región al quinto. La tarifa del impuesto al consumo de productos con tabaco se triplicó, pero no ha sido suficiente para lograr un impacto mayor. Como le dije, todavía tenemos uno de los cigarrillos más baratos de la región.—¿En qué sector de la población colombiana está concentrado el consumo más alto de tabaco?—Hoy en día, con el auge de los cigarrillos electrónicos, quienes más compran cigarrillos convencionales son las personas de los estratos bajos. Y eso tiene un efecto en términos de la pobreza monetaria, porque el riesgo de sufrir una enfermedad es alto y, por ende, dejar de ser productivo laboralmente. Se genera una discapacidad y alguien tiene que cuidar a los pacientes, y ese alguien solemos ser las mujeres, por lo que peligra nuestra oportunidad de estar en la fuerza laboral.—Ahora las corporaciones tabacaleras se ingeniaron los cigarrillos electrónicos, que no entran dentro de esta legislación de salud pública…—Y el problema es más grave. No tengo las cifras más recientes, porque no se han publicado del todo, pero puedo decir con seguridad que los cigarrillos electrónicos se están convirtiendo en parte del paisaje de nuestros colegios. Y eso es muy grave. Llevamos nueve años pidiendo que estos productos tengan una regulación, que haya un control de la publicidad, pero no ha sido sencillo.—Porque las grandes tabacaleras han cambiado su discurso.—Ahora presentan estos cigarrillos como el camino para que una persona deje de fumar, y eso es desinformar al consumidor. Que esto no le hace daño, que de tal sabor es mejor, y tantas cosas. Y estos dispositivos siguen siendo proclives a generar cáncer o riesgos cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Incluso hay estudios que demuestran que pueden aumentar los casos de depresión en personas jóvenes. He visto niños de nueve años con cigarrillos electrónicos.Lo que queremos es que en Colombia esos espacios libres de humo también incluyan los cigarrillos electrónicos. Incluso evitar que haya máquinas expendedoras en centros comerciales al alcance de los menores de edad.

