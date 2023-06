https://sputniknews.lat/20230627/john-kerry-lo-reconocio-la-invasion-a-irak-se-baso-en-una-mentira-1141011322.html

John Kerry lo reconoció: la invasión a Irak se basó en una mentira

Así lo reconoció Kerry en una entrevista que concedió al canal de televisión francés LCI el pasado domingo.

Invasión a Irak basado en una mentiraPasados 20 años desde que EEUU invadió Irak, el exsecretario de Estado John Kerry reconoció en público que la decisión de librar una guerra contra el país árabe en 2003 se basó en una mentira. El tema de la guerra en Irak surgió durante la entrevista que el exjefe de la diplomacia estadounidense, y en la actualidad enviado especial de Washington para el cambio climático, concedió al canal de televisión francés LCI el pasado domingo.El alto funcionario estadounidense reconoció que esa invasión, que dejó cerca de 10.000 civiles muertos, se basó en una mentira. "En aquel momento no se sabía que era mentira. Las pruebas que se presentaron, la gente no sabía que era mentira", dijo Kirby antes de indicarle al presentador que no tiene intención de "volver a debatir la guerra de Irak" en este momento.¿Autoengaño?: contraofensiva ucraniana se despedaza, pero en Kiev dice que es un tanteoLa contraofensiva de Ucrania ya le ha costado al país más de una docena de vehículos de combate Bradley proporcionados por EEUU. Según funcionarios estadounidenses anónimos, citados este lunes por The New York Times, al menos 17 de los 113 de los mencionados carros de combate [que representa más de un 15 %] han sido dañados o destruidos.En este contexto, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, afirmó que la contraofensiva actual de Kiev contra las tropas rusas no es la principal y que sólo es un paso más hacia la victoria. "Las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas", comentó el alto funcionario calificando la fase en curso como "operación preparatoria".Argentina y Brasil relanzan su relación estratégicaEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, recibió a su par argentino, Alberto Fernández, con motivo del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Firmaron un plan de acción de 30 capítulos con 90 acciones sobre cooperación en áreas de infraestructura, transporte, defensa, energía, minería, comercio, derechos humanos y salud.Fernández también buscó el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social [BNDES] para financiar la exportación de productos brasileños a Argentina y la construcción de un gasoducto. Lula le otorgó la condecoración de la Orden Nacional de la Cruz del Sur al jefe de Estado argentino. La relación Argentina–Brasil es el núcleo motor del Mercosur, necesaria para restaurar la UNASUR, y clave para la estabilidad y prosperidad de la región.Venezuela pide a la comunidad latinoamericana y caribeña formar un mismo bloque unitarioEn Caracas se realizó una reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC], y el Seminario por los 50 años de la Comunidad del Caribe [CARICOM], donde el enfoque fue la unidad de la región y el establecimiento de políticas públicas y acciones conjuntas de los gobiernos ante el surgimiento de un mundo multipolar.El presidente, Nicolás Maduro, incidió en que la región debe establecerse como "un bloque unitario" para avanzar hacia el "nuevo mundo" que comparte los principios del multilateralismo y la pluripolaridad. Al mismo tiempo, ha formulado la idea de que se debe crear una identidad latinoamericana y caribeña que establezca un pensamiento político, social económico y cultural.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

