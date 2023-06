https://sputniknews.lat/20230627/la-unica-logica-de-occidente-eeuu-y-la-ue-quieren-debilitar-a-rusia-a-traves-de-ucrania-1141015142.html

La única lógica de Occidente: EEUU y la UE quieren debilitar a Rusia "a través de Ucrania"

Los países occidentales continúan haciendo todo lo posible para dañar a Rusia a través de diversos medios, dijo a Sputnik el profesor Stevan Gajiс... 27.06.2023, Sputnik Mundo

Las discusiones sobre la expansión de la ayuda militar y financiera a Ucrania encabezaron la agenda de una reunión reciente de los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros de la Unión Europea, celebrada el 26 de junio en Luxemburgo.El responsable de política exterior de la alianza multinacional, Josep Borrell, resumió los resultados del encuentro diciendo que "la conclusión de nuestro debate es clara, y quiero subrayarla: seguir apoyando a Ucrania, más que nunca. Continuar aumentando los apoyos, todo tipo de apoyos, y en particular el militar".Estados Unidos también expresó recientemente su disposición a anunciar un nuevo paquete militar de 500 millones de dólares para Ucrania, que se espera que incluya vehículos de combate Bradley y vehículos blindados de transporte de personal Stryker."Toda la lógica de Occidente y de estas declaraciones" se relaciona con el impulso de Estados Unidos y sus aliados para continuar dañando a Rusia, sobre todo mediante la estimulación del conflicto en Ucrania, dijo Gajic.Sugirió que los países occidentales "eventualmente quieren una partición de Rusia y [su] ocupación mediante la creación de muchos estados títeres inventados, similares a los que hemos visto en las películas de Hollywood de categoría B o C".Se hizo eco del autor y abogado estadounidense Dan Kovalik, quien le dijo a Sputnik que la Casa Blanca está interesada en la continuación del conflicto de Ucrania porque quieren usarlo "para debilitar a Rusia". Refiriéndose al motín abortado del Grupo Wagner, Kovalik dijo que los países occidentales "huelen sangre en el agua y, por lo tanto, quieren acelerar el proceso de desestabilizar a Rusia"."Entonces, todo esto los está llevando a aumentar la ayuda a Ucrania en un momento en que la gente en Europa se está enfriando sobre esta idea", agregó.El mismo tono fue adoptado por el comentarista político Michael Shannon, columnista de la señal estadounidense Newsmax, quien le dijo a Sputnik posibles "dos razones" con respecto al impulso de Washington para seguir adelante con el suministro de fuertes paquetes militares a Kiev. "Uno, la tan esperada ofensiva de primavera no ha ido muy lejos. No se ve muy diferente del punto muerto de invierno. Por lo tanto, los vehículos reemplazarán lo que se ha perdido en la lucha hasta ahora", evaluó Shannon.Los comentarios de los expertos se producen después de que el Ministerio de Defensa ruso dijera que las tropas del país habían repelido con éxito una serie de ataques organizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que intentaron reanudar su estancada contraofensiva en las direcciones de Donetsk, Krasni Liman y el sur de Donetsk. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, enfatizó que Kiev no logró alcanzar ningún objetivo estratégico al comienzo de su contraofensiva (que inició a principios de junio), mientras en cambio perdió más de 180 tanques y más de 400 vehículos blindados.En la misma línea, una señal de noticias estadounidense citó recientemente a un oficial militar de ese país que admitió que la contraofensiva de Ucrania "no cumple con las expectativas en ningún frente". La fuente agregó que durante sus primeras fases la contraofensiva ha estado teniendo menos éxito y las fuerzas rusas están mostrando más competencia de lo que esperaban las evaluaciones occidentales.Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los miembros de la UE han proporcionado más de 55.000 millones de dólares en apoyo directo a Kiev, incluida la ayuda militar. La Administración del presidente Joe Biden, a su vez, destinó más de 75.000 millones de dólares en asistencia a su aliado europeo, que incluye apoyo humanitario, financiero y militar. Moscú ha advertido repetidamente que esa ayuda alimenta la prolongación del conflicto con Ucrania.

