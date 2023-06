https://sputniknews.lat/20230627/por-que-las-empresas-armamentisticas-de-eeuu-no-pueden-desvincularse-de-china-1140989796.html

¿Por qué las empresas armamentísticas de EEUU no pueden desvincularse de China?

A los fabricantes de armas occidentales les resultará imposible cortar completamente los lazos con China, afirmó Greg Hayes, director de Raytheon, una de las... 27.06.2023, Sputnik Mundo

"Podemos reducir el riesgo, pero no desvincularnos", declaró Hayes a Financial Times, añadiendo que creía que este era el caso "para todos".El funcionario indicó que 500.000 millones de dólares de comercio van de China a EEUU cada año y más del 95% de los materiales o metales de tierras raras proceden o se procesan en China. "No hay alternativa", resaltó.Sus comentarios, según el medio, subrayan las dificultades a las que se enfrentan los fabricantes occidentales de armamentos en medio de las crecientes fricciones entre China y EEUU y sus aliados."Estamos estudiando la posibilidad de reducir riesgos, de tomar algunos de los componentes más críticos y tener segundas fuentes, pero no estamos en condiciones de retirarnos de China como lo hicimos de Rusia", apuntó el director de Raytheon.En febrero, las autoridades chinas incluyeron en la lista de entidades no confiables a las empresas estadounidenses Lockheed Martin y Raytheon Technologies por su venta de armas a Taiwán.

