Xóchitl Gálvez se destapa como aspirante del bloque opositor en México para las elecciones de 2024

Xóchitl Gálvez se destapa como aspirante del bloque opositor en México para las elecciones de 2024

La política mexicana Xóchitl Gálvez, quien forma parte del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que buscará ser la candidata de la alianza Va Por México

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

xóchitl gálvez

política

partido acción nacional (pan)

partido revolucionario institucional (pri)

partido de la revolución democrática (prd)

En un video, Gálvez expuso que una de las motivaciones para contender en las elecciones del próximo año fue no ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, esto tras conseguir un amparo para ejercer el derecho de réplica ante el jefe de Estado.En el material, la política rechazó que desee retirar los programas sociales impulsados durante el actual sexenio."Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que, además de la pensión, tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos; que tengan atención médica de calidad. Que los jóvenes, además de su beca, aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma; eso les va a permitir conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio", destacó.Ante este anuncio, el presidente mexicano hizo hincapié en que el bloque opositor está encabezado por el empresario y líder de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, Claudio X. González, y por el exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).X González "opera y está muy activo. [En el mismo bloque están] Vicente Fox, Gabriel Quadri, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos y (...) Santiago Creel. Es una faramalla", insistió este 27 de junio."Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que dejar de simular; que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse, pero no querer ganar en la mesa como cuando no querían que apareciera en la boleta, me inventaron un delito y me desaforaron", agregó el político.El 24 de junio, Va por México, la principal alianza opositora de México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se reunió para definir su método para elegir a la persona que encabezará su proyecto rumbo a las elecciones de 2024."Para sacar a Morena de Palacio Nacional se necesita de la suma de todos, oposición y sociedad civil, de todas y todos los que piensan en el bien superior del país", indicó el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

méxico

méxico, andrés manuel lópez obrador, xóchitl gálvez, política, partido acción nacional (pan), partido revolucionario institucional (pri), partido de la revolución democrática (prd)