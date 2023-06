https://sputniknews.lat/20230628/1141017889.html

"El proyecto de Salvador Allende siempre estará vivo"

Cientos de personas se reunieron este martes 27 de junio en la Plaza de la Constitución, a un costado de la casa de Gobierno de Chile, para homenajear al... 28.06.2023

El Comité Nacional de Iniciativas Populares, en el que confluyen cientos de organizaciones políticas, de trabajadores y de movimientos sociales, realizó este 27 de junio un acto conmemorativo para honrar la figura de Allende, líder de la Unidad Popular, con motivo del 115 aniversario de su natalicio.El acto, celebrado a un costado del Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, buscaba también resaltar el programa político de la Unidad Popular, plataforma de partidos de izquierda que llevó al mandatario socialista a la sede del poder ejecutivo el 4 de septiembre de 1970."No solo hay que recordar la figura de Allende, la personalidad del héroe mismo, sino que hay que recordar ese proyecto, porque eso está vivo no solo en este país, sino que en muchos países del mundo. Allende es una figura mundial", reconoció ante Sputnik el exministro de la Unidad Popular Pedro Felipe Ramírez.La relevancia del proyecto de la Unidad PopularEl Comité Nacional de Iniciativas Populares se constituyó para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile y reivindicar la "relevancia y vigencia del proyecto democrático de la Unidad Popular" encabezado por Allende y su programa de Gobierno."Sus primeras 40 medidas avanzaron en favor de las transformaciones que hicieran de Chile un país más justo y digno para las grandes mayorías postergadas", rezaba la convocatoria al acto del 27 de junio.La jornada estuvo marcada por representaciones artísticas y las canciones de la Nueva Canción Chilena, movimiento artístico musical comprometido con los cambios sociales y que vivió su apogeo durante la segunda mitad de la década de1970, hasta el golpe de Estado, perpetrado el 11 de septiembre de 1973.En conversación con Sputnik, el exasesor económico de Jorge Arrate —colaborador de Salvador Allende y ex vicepresidente ejecutivo de Corporación del Cobre, donde jugó un rol clave en el proceso de nacionalización de los yacimientos en 1971—, señaló que el exmandatario fue un militante que se convirtió en héroe y el dirigente más importante del proyecto socialista que buscaba transformar radicalmente la sociedad chilena."Hay que investigar y penetrar críticamente en ese proceso para enriquecernos con lo que Allende construyó en el movimiento popular chileno y el allendismo, sobre la base de los grandes pilares que fueron el Partido Socialista, el Partido Comunista y los trabajadores organizados", agregó el exasesor.La consejera constitucional Karen Araya destacó que es importante conmemorar "no solo a Allende, sino también a todos los que dieron la lucha en los tiempos de la dictadura cívico-militar"."Esa es la importancia y el realce que nosotros tenemos que darle en este tiempo, pero también a lo largo de estos meses, hasta conmemorar los 50 años del golpe cívico militar el 11 de septiembre próximo", agregó.Injerencia de la CIA Salvador Allende nació en Santiago el 26 de junio de 1908. Su vida estuvo marcada por el compromiso político y las ideas de cambios y justicia social. Tuvo una larga trayectoria política: fue uno de los fundadores del Partido Socialista, diputado, senador, ministro y candidato a la presidencia de Chile en 1952, 1958, 1964 y 1970.Su programa de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada, de corte estatal, así como un ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos.Allende también fue el primer presidente del orbe en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada la vía chilena al socialismo.Durante el Gobierno de la Unidad Popular se nacionalizaron el cobre y la gran minería, se profundizó la reforma agraria, se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño, entre otras emblemáticas medidas, como la creación de la editorial estatal Quimantú, que pretendía el acceso al libro y la lectura mediante el abaratamiento de costos de edición y venta.El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en contra del presidente democráticamente electo. Allende murió en La Moneda ese día y el país vivió una sanguinaria dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, que duró 17 años (1973-1990). Durante ese periodo, más de 40.000 personas sufrieron violaciones de derechos humanos en manos del nuevo régimen, apoyado por Washington.El pasado 22 de junio, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad la resolución presentada por el Gobierno chileno para reconocer a Allende como una "figura histórica" de la región.No obstante, la OEA en su resolución no menciona el reclamo de Chile para que Estados Unidos desclasifique todos los documentos sobre el rol de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) norteamericana en el golpe de Estado de 1973, en un periodo histórico que destaca por su injerencia en América Latina para implementar regímenes militares que malograran el avance de ideas revolucionarias simpatizantes con la lucha armada que protagonizaron en Cuba Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, un proceso conocido como el Plan Cóndor. "Aún quedan instancias para saber el rol de EEUU en el golpe de Estado. Muchos de los que han guardado silencio hoy podrían contar la verdad de lo ocurrido", indicó Araya.La responsabilidad estadounidense en el desmantelamiento del orden democrático chileno fue ficcionada en el cine por el griego Costa-Gavras en su cinta Desaparecido, estrenada en 1982 y filmada en la Ciudad de México a razón del impedimento de Pinochet para que fuera rodada en Santiago de Chile.La historia describe cómo la desaparición de un periodista estadounidense que se encontraba en suelo chileno al momento del golpe lleva a su padre, que gestiona su búsqueda, a comprender la complicidad de Washington con el régimen militar para deponer a Allende. "También podrían contar dónde están nuestros detenidos desaparecidos. Hacer eco del llamado que hacen las familias de muchos de ellos que hoy todavía luchan por conocer cuál es la verdad, por justicia, por no repetir esas atrocidades que se cometieron en la dictadura de Pinochet", finalizó la consejera constitucional.

