Advierten que la salida de Rusia del pacto de granos por incumplimiento de Occidente creará riesgos

Advierten que la salida de Rusia del pacto de granos por incumplimiento de Occidente creará riesgos

Turquía y la ONU advierten de las consecuencias negativas que puede provocar la posible salida de Rusia del acuerdo de granos, informó a Sputnik una fuente... 28.06.2023

Ankara y la ONU, según la fuente, continúan negociando tanto con Rusia, como con los países occidentales. "Durante estas negociaciones advertimos a los colegas occidentales que los ulteriores procesos negativos en el acuerdo de granos provocarán un incremento en el precio de los productos agrícolas y un problema grande en general con la seguridad alimentaria en los países necesitados", informó el interlocutor.¿Por qué Rusia podría retirarse del acuerdo alimentario?Desde Rusia afirman que ahora no hay condiciones previas para la prórroga del acuerdo de granos porque no se han cumplido los compromisos con Rusia.El mandatario ruso, Vladímir Putin, a su vez, planteó entonces que los países más pobres del mundo reciben solo un poco más del 3% de grano ucraniano que se exporta en el marco del pacto alimentario. Señaló que Moscú había prolongado varias veces el pacto, pero fue engañada de nuevo y agregó que Rusia no participa en el pacto alimentario para beneficiar a Ucrania, sino para abastecer con alimentos a los países amigos de África y América Latina.Rusia, continuó, está pensando salir de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, debido a que Ucrania usa continuamente los corredores marítimos para lanzar vehículos aéreos no tripulados.El pasado 20 de junio, el vicecanciller ruso, Serguéi Vershinin, aseguró que Moscú pretende que el 18 de julio sea el último día de vigencia del acuerdo de granos. El diplomático no descarta que exista posibilidad de una nueva ronda de consultas con la ONU sobre el acuerdo de cereales. En caso de que no se prorrogue el pacto, Rusia deja a la ONU que decida si continúa con el memorándum para desbloquear las exportaciones rusas de fertilizantes y cereales, destacó Vershinin.Una de las condiciones de Rusia para hacer posible la prórroga del pacto alimentario es que la tubería de amoníaco Toliatti-Odesa vuelva a funcionar. Sin embargo, tras el ataque ucraniano contra la instalación no hay posibilidad física de poner en marcha rápidamente el oleoducto, reconoce Vershinin. De todos modos, Rusia no revoca su exigencia.El 7 de junio, desde el Ministerio de Defensa reportaron una detonación de un tramo de la tubería en la provincia de Járkov, realizada el pasado 5 de junio por saboteadores ucranianos, que dejó heridos entre la población civil y fue calificada de acto terrorista.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses. Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

