Filtraciones: ¿arma mortal para los candidatos a ocupar la Casa Blanca?

Se tiran con todoLa campaña electoral por la Presidencia que disputarán en los comicios de 2024 el actual presidente, Joe Biden, su predecesor, Donald Trump, y otros candidatos, cada vez más se parece a un espectáculo. Y todo tiene un solo objetivo: crear una imagen negativa del candidato que representa la fuerza opuesta.Así, los republicanos atacan a Biden y a su hijo Hunter exigiendo que respondan ante las sospechas de su involucración en casos de corrupción. Desde el Partido Demócrata, su principal portavoz, la cadena CNN, lanza un disparo de respuesta: difundió una grabación de la voz de Trump que fijó un presunto intercambio de información clasificada con unos periodistas.Tecnología armamentística: Occidente no puede cortar el cordón umbilical con ChinaWashington "debe dejar de alimentar su propia destrucción" al cooperar con China en el sector científico-técnico, afirmaron este martes los miembros del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU sobre el Partido Comunista Chino en una carta abierta al secretario de Estado, Antony Blinken. Según el documento, China "utiliza a investigadores académicos, espionaje industrial, transferencia forzosa de tecnología y otras tácticas para obtener una ventaja en tecnologías críticas" que han contribuido a la modernización del Ejército chino.En este contexto, Greg Hayes, director de Raytheon, una de las mayores empresas aeroespaciales y de defensa de EEUU, declaró al Financial Times que a los fabricantes de armas occidentales les resultará imposible cortar completamente los lazos con China, al indicar que creía que este era el caso "para todos".Nicaragua exige pago de indemnización a EEUU por fallo de la Corte Internacional de JusticiaEl presidente nicaragüense, Daniel Ortega, envió una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la que recuerda la obligación de EEUU de pagar la indemnización otorgada por la Corte Internacional de Justicia [CIJ] en 1986, por los daños ocasionados por las actividades militares y paramilitares en su contra, que fueron calculados en 1988 en 12.000 millones de dólares.Política de Paz Total de Gustavo Petro podría ser tumbada por la justicia colombianaLa 'Paz Total' impulsada por Gustavo Petro podría ser tumbada por la Corte Constitucional por presuntas irregularidades en su trámite legislativo. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia que establece que la norma tuvo vicios de trámite no consultados previamente con el Consejo de Política criminal para tener un concepto del texto.Ante este escenario, el abogado colombiano Juan Felipe Vargas dijo que "los proyectos de ley deben en Colombia deben cumplir unas características de fondo durante sus debates y es muy importante cumplirlos. […] El Gobierno debe ser cuidadoso a la hora de buscar la aprobación de sus proyectos en el Congreso, y no darle la oportunidad a la oposición de encontrar vicios o fallas en sus debates, para que luego ellos presenten demandas a la Corte Constitucional para que esta estudie y sean tumbadas".La búsqueda de la felicidad: cómo alcanzar esa ansiada meta mediante una ancestral técnica japonesaLa búsqueda constante de la felicidad es un tema recurrente en la vida de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Son muchas las técnicas que señalan ser una vía que facilita el camino para vivir más felices, y una de ellas es el Ikigai, una ancestral técnica japonesa que se refiere a la razón de ser, aquello que nos motiva y da sentido a nuestras vidas.Ruth Mogollón, gestora de bienestar en situaciones de muerte y duelo, señaló en exclusiva para Sputnik: "Encontré mi Ikigai acompañando a mi padre en su viaje final. En el momento de su partida, su mano estaba sobre la mía, y ahí en ese momento el Ikigai se apoderó de mi corazón". En tanto, el hispano-mexicano Fernando Eguizabal, coach de proyectos y Community Manager, comentó que "el Ikigai es una herramienta muy importante que se diferencia de la motivación tradicional que conocemos, en la cual una música o una película nos motivan, pero de manera temporal. Con el Ikigai la motivación es permanente, explota el potencial de cada persona para que cada día se viva con emoción, con alegría y con objetivos claros".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

