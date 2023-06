https://sputniknews.lat/20230628/gato-por-liebre-contraofensiva-ucraniana-se-cae-a-pedazos-pero-kiev-dice-que-es-un-tanteo-1141011746.html

Gato por liebre: contraofensiva ucraniana se cae a pedazos, pero Kiev dice que es un tanteo

La contraofensiva ucraniana se está cayendo a cachos, algo que es fácil de constatar de acuerdo a las graves pérdidas en material bélico y personal que está... 28.06.2023

¿Autoengaño o 'gato por liebre'?Ya todo el mundo lo sabe. La contraofensiva de la OTAN, para la que se sirve de ucranianos, está siendo un desastre desde todo punto de vista: se está cayendo a pedazos, mientras los dirigentes del régimen nazi terrorista de Kiev apenas admiten que "va más lenta de lo deseado". Este ha sido precisamente el eufemismo utilizado por el propio presidente, Volodímir Zelenski, al describir la situación en una entrevista que brindó a la BBC.Aunque muchos concedan cifras por debajo de las reales, entre quienes se encuentran los líderes otanistas y los medios de comunicación a su servicio, comienzan a reconocer el fracaso de esta contraofensiva.Uno de estos casos, sin dudas, es el del periódico The New York Times. Este lunes, citando a funcionarios estadounidenses que prefirieron permanecer en el anonimato, el medio ha informado que la contraofensiva 'ucraniana' ya le ha costado al país hasta el momento, al menos, 17 de los 113 vehículos de combate Bradley proporcionados por Washington, que han sido dañados o destruidos, según el medio. Este número representa entonces más de un 15% de estos carros suministrados.Por otra parte, los funcionarios estadounidenses han venido a decir lo mismo que Zelenski, pero en otras palabras: han reconocido que la ofensiva está "retrasada", pero destacaron que tal situación era predecible debido a las extensas defensas de las Fuerzas Armadas rusas.Dato mata relatoEn este sentido, el pasado jueves, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, realizó unas revelaciones inquietantes para Ucrania y sus patrocinadores del Occidente colectivo. Informó que entre los días 4 y 21 de junio las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 246 tanques ucranianos, incluidos 13 suministrados por Occidente.También detalló que durante la contraofensiva, las bajas de las tropas ucranianas suben a 13.000. Asimismo, precisó que se destruyeron 595 vehículos blindados de combate, 279 cañones de artillería de combate y morteros, incluidos 48 de producción occidental, 42 lanzacohetes múltiples y dos sistemas de misiles antiaéreos, entre otros equipos bélicos.Sin embargo, desde el propio riñón del régimen de Kiev quieren dar gato por liebre, restando importancia al fracaso que están sufriendo en el frente. Así, el ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, afirmó que "las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas", y calificó a la fase en curso como "operación preparatoria". Es decir, intenta vender que la actual contraofensiva en la que Ucrania está perdiendo elevadas cantidades de material armamentístico y de soldados, es apenas un 'tanteo'.Al respecto, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente subraya que "la contraofensiva está siendo un fracaso, y no solamente en el plano propagandístico y en el plano cuantitativo, en el sentido de material militar destruido. Está siendo un fracaso en una cosa más profunda que en cualquier guerra es decisiva, que es la capacidad de recomposición de la fuerza humana de guerra"."Una cosa es destruir un tanque, o un vehículo de transporte acorazado ligero. […] Lo que es un problema cuantitativo en toda guerra, y en la de Ucrania todavía más, son las bajas humanas, sobre todo y especialmente las del comienzo de la guerra, fundamentalmente las tropas con tiempo de preparación antes de la guerra. Me estoy refiriendo a oficialidad media y baja, y a tropas de primera, […] tenientes, capitanes, incluso algún comandante o algún coronel. Esto es el nervio de la guerra. […] Es muy difícil recomponer eso, porque eso requiere años: no se puede crear [en poco tiempo] un oficial medio que esté a la altura de sus mandos en el combate, eso requiere mucho tiempo de preparación", advierte Iñaki Gil de San Vicente.

