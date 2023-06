https://sputniknews.lat/20230628/moscu-ve-imposible-determinar-el-resultado-de-conflicto-en-ucrania-sin-rusia-1141046938.html

Moscú ve imposible determinar el resultado de conflicto en Ucrania sin Rusia

Moscú ve imposible determinar el resultado de conflicto en Ucrania sin Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Todo intento de determinar el resultado del conflicto ucraniano sin la participación de Rusia está condenado al fracaso, declaró la portavoz... 28.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-28T16:41+0000

2023-06-28T16:41+0000

2023-06-28T16:41+0000

internacional

rusia

maría zajárova

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108121/82/1081218207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7e4b0a693f77abdcbda02215700175c.jpg

En este contexto, la portavoz instó a "los Estados que realmente buscan la paz y declaran su voluntad de desempeñar un papel constructivo en la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto" a no participar en la cumbre. Según Zajárova, el objetivo de la cumbre de paz es "promover la falsa fórmula de la paz" del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, e "intentar convencer al mundo entero de que no tiene alternativa". El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció, el 24 de febrero, el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Desde el Kremlin afirmaron que Moscú no ve ninguna posibilidad hoy en día para una negociación con Kiev. Agregaron que el conflicto ucraniano puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial. La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en Estambul; desde entonces, las partes no han retomado esas consultas.

https://sputniknews.lat/20230611/rusia-lista-para-examinar-propuestas-de-mediadores-para-resolver-conflicto-en-ucrania-1140446194.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania