Trump dice que Biden es "el presidente más corrupto de la historia" de EEUU

En un discurso en New Hampshire, el expresidente y actual precandidato republicano dijo que la familia Biden supuestamente recibía dinero de empresarios...

Durante un acto realizado este martes 27 de junio en Concord, capital del estado de New Hampshire, el aspirante presidencial y magnate Donald Trump acusó al presidente Joe Biden de no responder a los reportes de que China estaba supuestamente construyendo una base para escuchar comunicaciones en Cuba debido a que el mandatario estadounidense y su hijo Hunter Biden supuestamente recibían dinero de empresas chinas.Días atrás, el republicano había dicho que si regresaba a la presidencia de EEUU, nombraría a un fiscal especial para investigar los presuntos delitos cometidos por Biden.Vale aclarar que tras los artículos periodísticos indicando supuestas negociaciones entre funcionarios de Pekín y La Habana para establecer una base militar en la isla, el portavoz del gobierno chino tildó la información de falsa, mientras que la Casa Blanca respondió que el reporte era "incorrecto".Sin embargo, Trump, durante su alocución, dijo que de volver a la Casa Blanca le exigirá a Pekín que retire de Cuba todo el equipamiento militar y de inteligencia en dos días.Más adelante, en un discurso que se extendió por varias horas, el expresidente de EEUU se refirió a sus propios problemas con la Justicia en su país, diciendo que los dos procesamientos en su contra, uno en Nueva York por un supuesto pago a una estrella porno y otro a nivel federal por el manejo de archivos clasificados, eran "insignias de honor y coraje". "Estoy siendo acusado por ustedes", dijo Trump ante su auditorio.New Hampshire es un estado clave en el camino para obtener la nominación republicana, al tratarse de la segunda cita electoral, luego de Iowa, que votará por definir a su candidato para las elecciones presidenciales.De hecho, el triunfo de Trump en las primarias de New Hampshire en el 2016, luego de perder en el caucus de Iowa, fue determinante para dar un envión a su nominación hasta obtener la candidatura republicana y finalmente triunfar sobre la aspirante demócrata Hillary Clinton en los comicios generales.Este martes 27 tanto Trump como su rival más cercano en la interna republicana, el gobernador de Florida Ron DeSantis, visitaron New Hampshire y dieron sendos discursos, a seis meses de la realización de las primarias en el estado.

